Maltempo USA, oltre 180.000 fulmini e violenti temporali tra Texas, Arkansas, Louisiana e Mississippi: notte ad alto rischio tornado

Una vasta linea di violenti temporali sta attraversando in queste ore il cuore degli Stati Uniti, dal nord-est del Texas verso Arkansas, Louisiana e Mississippi, dando vita a un’autentica “autostrada” di fulmini ben visibile anche dalle mappe in tempo reale. L’aria calda e molto umida in risalita dal Golfo del Messico si scontra con l’ingresso di aria più fresca e secca in quota, creando le condizioni ideali per supercelle e sistemi temporaleschi organizzati capaci di produrre fenomeni severi.

Secondo lo Storm Prediction Center, su questa fascia è attivo un livello di rischio severo almeno “Slight”, con una porzione compresa tra nord-est del Texas, nord della Louisiana, Arkansas e Mississippi centrale inserita in una categoria ancora più alta, con probabilità elevate di temporali intensi. In quest’area sono stati emessi Severe Thunderstorm Watch e Tornado Watch, che coprono in particolare l’ArkLaTex e i settori settentrionali e centrali del Mississippi, dove nelle prossime ore non si escludono grandinate di dimensioni notevoli, raffiche di vento distruttive e alcuni tornado.

L’episodio odierno si inserisce in una lunga fase di maltempo estremo che da quasi una settimana sta colpendo a più riprese le Plains e gli stati del Sud, con decine di segnalazioni di tornado e danni ingenti; tra i casi più recenti spicca il tornado distruttivo che ha investito l’area di Mineral Wells, in Texas, causando feriti e devastazione a livello locale.

Ora il fronte freddo responsabile di questa ondata di maltempo sta scorrendo verso la Lower Mississippi Valley, dove i temporali tenderanno a mantenersi attivi anche in serata e nella notte, con il rischio di fenomeni severi a sviluppo notturno particolarmente insidiosi per la popolazione.

Nelle prossime ore i nuclei più intensi si muoveranno da ovest verso est, interessando dapprima il nord della Louisiana e l’Arkansas centrale, poi il Mississippi, con possibili passaggi temporaleschi anche sulle aree urbane di Shreveport, Monroe, Little Rock, Jackson e fino al settore dell’area metropolitana di Memphis.

I modelli indicano la possibilità che alcuni sistemi si organizzino in una lunga linea temporalesca (MCS/QLCS) capace di generare estesi tratti di vento forte e grandine lungo il fronte, mentre le celle più isolate sul bordo sud della linea potrebbero mantenere caratteristiche supercellulari e un potenziale tornadico non trascurabile.

Le autorità statunitensi invitano la popolazione degli stati coinvolti a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo ufficiali e a disporre di un sistema di allerta attivo anche durante la notte, in grado di segnalare tempestivamente eventuali Tornado Warning o Severe Thunderstorm Warning emessi dai servizi meteorologici locali. Con il graduale avanzamento del fronte verso est, tra domani e dopodomani il rischio di temporali severi andrà spostandosi verso il Sud-Est e la costa atlantica, lasciando finalmente spazio a un pattern più stabile sulle regioni interne, ma solo dopo l’ennesima notte di temporali organizzati sul cuore del Deep South.