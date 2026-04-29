Maltempo USA, oltre 180.000 fulmini e violenti temporali tra Texas, Arkansas, Louisiana e Mississippi: notte ad alto rischio tornado

Maltempo USA, il rischio resta elevato con tornado, grandine e vento forte, mentre le autorità statunitensi invitano alla massima prudenza soprattutto durante le ore notturne

Una vasta linea di violenti temporali sta attraversando in queste ore il cuore degli Stati Uniti, dal nord-est del Texas verso Arkansas, Louisiana e Mississippi, dando vita a un’autentica “autostrada” di fulmini ben visibile anche dalle mappe in tempo reale. L’aria calda e molto umida in risalita dal Golfo del Messico si scontra con l’ingresso di aria più fresca e secca in quota, creando le condizioni ideali per supercelle e sistemi temporaleschi organizzati capaci di produrre fenomeni severi.

Secondo lo Storm Prediction Center, su questa fascia è attivo un livello di rischio severo almeno “Slight”, con una porzione compresa tra nord-est del Texas, nord della Louisiana, Arkansas e Mississippi centrale inserita in una categoria ancora più alta, con probabilità elevate di temporali intensi. In quest’area sono stati emessi Severe Thunderstorm Watch e Tornado Watch, che coprono in particolare l’ArkLaTex e i settori settentrionali e centrali del Mississippi, dove nelle prossime ore non si escludono grandinate di dimensioni notevoli, raffiche di vento distruttive e alcuni tornado.

Maltempo USA fulmini 29 aprile

L’episodio odierno si inserisce in una lunga fase di maltempo estremo che da quasi una settimana sta colpendo a più riprese le Plains e gli stati del Sud, con decine di segnalazioni di tornado e danni ingenti; tra i casi più recenti spicca il tornado distruttivo che ha investito l’area di Mineral Wells, in Texas, causando feriti e devastazione a livello locale.

Ora il fronte freddo responsabile di questa ondata di maltempo sta scorrendo verso la Lower Mississippi Valley, dove i temporali tenderanno a mantenersi attivi anche in serata e nella notte, con il rischio di fenomeni severi a sviluppo notturno particolarmente insidiosi per la popolazione.

Nelle prossime ore i nuclei più intensi si muoveranno da ovest verso est, interessando dapprima il nord della Louisiana e l’Arkansas centrale, poi il Mississippi, con possibili passaggi temporaleschi anche sulle aree urbane di Shreveport, Monroe, Little Rock, Jackson e fino al settore dell’area metropolitana di Memphis.

I modelli indicano la possibilità che alcuni sistemi si organizzino in una lunga linea temporalesca (MCS/QLCS) capace di generare estesi tratti di vento forte e grandine lungo il fronte, mentre le celle più isolate sul bordo sud della linea potrebbero mantenere caratteristiche supercellulari e un potenziale tornadico non trascurabile.

Le autorità statunitensi invitano la popolazione degli stati coinvolti a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo ufficiali e a disporre di un sistema di allerta attivo anche durante la notte, in grado di segnalare tempestivamente eventuali Tornado Warning o Severe Thunderstorm Warning emessi dai servizi meteorologici locali. Con il graduale avanzamento del fronte verso est, tra domani e dopodomani il rischio di temporali severi andrà spostandosi verso il Sud-Est e la costa atlantica, lasciando finalmente spazio a un pattern più stabile sulle regioni interne, ma solo dopo l’ennesima notte di temporali organizzati sul cuore del Deep South.

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO