Maltempo USA, stanotte uno storico tornado a Enid: quartieri residenziali rasi al suolo, danni alla base militare di Vance. Incredibile VIDEO dall’alto

La serata di giovedì 23 aprile 2026 rimarrà impressa nella memoria dei residenti della contea di Garfield come uno dei momenti più drammatici della storia meteorologica recente. Un violento tornado si è abbattuto con furia inaudita sull’area urbana di Enid, in Oklahoma, lasciando dietro di sé una scia di macerie e trasformando rigogliosi quartieri residenziali in cumuli di detriti. Il fenomeno, originatosi da una supercella temporalesca estremamente isolata ma potente, ha attraversato la porzione meridionale della città, lambendo installazioni militari e infrastrutture critiche, costringendo le autorità locali a una risposta rapida e coordinata per gestire una situazione di crisi che ha assunto proporzioni catastrofiche per centinaia di civili.

Devastazione nel quartiere Gray Ridge Estates e danni alle strutture civili

Il cuore della tragedia si è consumato nel quartiere di Gray Ridge Estates, situato nella zona sud di Enid, dove la forza distruttiva del vento ha raggiunto il suo apice. In quest’area, i soccorritori della Protezione Civile e dei dipartimenti di polizia e vigili del fuoco locali hanno documentato scenari apocalittici che suggeriscono una classificazione preliminare nella scala Enhanced Fujita compresa tra EF3 ed EF4. Numerose abitazioni sono state letteralmente rase al suolo fino alle fondamenta, con il terreno circostante che in alcuni punti è apparso scorticato dalla violenza del vortice. Le infrastrutture elettriche sono state completamente abbattute, lasciando migliaia di utenze al buio, mentre veicoli di grandi dimensioni sono stati scagliati a centinaia di metri di distanza dalle loro posizioni originali. Nonostante la gravità dei danni strutturali, il bilancio delle vittime è miracolosamente contenuto, con circa una dozzina di persone che hanno riportato ferite lievi, grazie anche all’attivazione tempestiva delle sirene d’allarme che ha permesso a molti residenti di rifugiarsi nei bunker sotterranei.

Impatto limitato alla Vance Air Force Base e sicurezza delle infrastrutture militari

Sebbene il percorso del tornado abbia minacciato direttamente la Vance Air Force Base, una delle principali installazioni dell’aeronautica militare statunitense nella regione, i danni riportati dalla base sono stati fortunatamente circoscritti. Secondo i rapporti ufficiali rilasciati dal comando militare nelle ore successive all’evento, la struttura non ha subito danni strutturali significativi agli edifici principali o alle piste di volo. Le conseguenze del passaggio del fronte temporalesco si sono limitate alla distruzione di diverse decine di metri di recinzioni perimetrali in filo spinato e al danneggiamento della segnaletica interna. È fondamentale sottolineare che nessun membro del personale militare è rimasto ferito e che la flotta aerea è stata messa in sicurezza prima dell’arrivo della tempesta. La resilienza della base ha permesso di mantenere operative le comunicazioni essenziali, fornendo un supporto logistico indiretto alle operazioni di soccorso civili che si stavano svolgendo nelle immediate vicinanze.

Analisi meteorologica e classificazione del tornado secondo il National Weather Service

Gli esperti del National Weather Service di Norman sono attualmente impegnati sul campo per condurre i rilievi tecnici necessari a determinare l’esatta intensità dell’evento. Le prime evidenze osservate, come lo scortecciamento completo degli alberi e la rimozione dello strato superficiale del suolo, indicano che questo potrebbe essere il tornado più intenso registrato nel 2026 fino a questo momento. I meteorologi spiegano che la dinamica atmosferica che ha generato il vortice è stata caratterizzata da un elevato wind shear e da un’instabilità termica marcata, fattori che hanno alimentato il sistema in modo esplosivo poco prima di toccare terra vicino a Enid. La precisione delle previsioni a breve termine ha giocato un ruolo cruciale, permettendo l’emissione di un’allerta per incidente di massa precauzionale per l’intera area compresa tra la base militare e il Woodring Regional Airport, garantendo che gli ospedali regionali fossero pronti a ricevere un elevato afflusso di feriti che, fortunatamente, non si è concretizzato nei numeri inizialmente temuti.

Risposta all’emergenza e gestione della crisi da parte delle autorità locali

Subito dopo il passaggio del fronte meteorologico, il governatore dell’Oklahoma ha espresso la propria solidarietà alla comunità di Enid, assicurando l’invio di ogni risorsa necessaria per la ricostruzione. Il coordinamento tra le forze dell’ordine e le agenzie di soccorso ha permesso di isolare le zone più colpite, come il settore di Grayridge, per evitare sciacallaggi e garantire la sicurezza dei cittadini durante le operazioni di sgombero delle macerie e di ripristino delle linee elettriche. Il personale della contea di Garfield e i team dell’emergenza sanitaria rimangono in stato di massima allerta, mentre le squadre della compagnia elettrica lavorano senza sosta per sostituire i pali abbattuti. La dichiarazione di incidente di massa ha permesso di attivare protocolli di mutuo soccorso con le contee limitrofe, assicurando che la gestione della crisi proceda con la massima efficienza possibile nonostante l’enorme entità dei danni materiali riportati dalle comunità civili coinvolte.