Maltempo USA, temporali e tornado in arrivo tra Ohio e Pennsylvania: rischio vento forte e fenomeni locali | VIDEO

Un fronte freddo in arrivo attraverso la regione dei Grandi Laghi orientali e la Ohio Valley sta determinando oggi condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali tra l’Ohio orientale e la Pennsylvania occidentale. Si tratta però di un contesto meno dinamico rispetto ai giorni precedenti, con un rischio severo presente ma limitato e localizzato. Nel corso del pomeriggio odierno, rovesci e temporali tenderanno a organizzarsi lungo e davanti al fronte, sfruttando il sollevamento forzato e una moderata instabilità. Le prime celle più attive sono attese già dalle prime ore del pomeriggio nell’Ohio orientale, con successivo spostamento verso est. La Pennsylvania occidentale verrà interessata più tardi, tra metà e tardo pomeriggio, con un progressivo indebolimento dei fenomeni verso gli Appalachi.

Il quadro resta marginale sotto il profilo della severità. I temporali più intensi potranno comunque produrre raffiche di vento localmente forti, soprattutto in presenza di brevi segmenti lineari o strutture temporalesche organizzate lungo il fronte. Non si esclude del tutto la possibilità di un tornado debole e di breve durata, legato a eventuali aumenti locali dello shear nei bassi strati, ma si tratta di un rischio molto isolato. La grandine, invece, non rappresenta una minaccia significativa e dovrebbe rimanere di piccole dimensioni.

Un elemento chiave sarà la rapidità del passaggio frontale: dietro il fronte affluirà infatti aria più fresca e secca, che contribuirà a stabilizzare rapidamente l’atmosfera. Questo limiterà la durata della fase più attiva, rendendo la finestra per eventuali fenomeni intensi piuttosto breve e concentrata nel tempo.

Nel complesso, la situazione richiede attenzione soprattutto nelle ore pomeridiane, con monitoraggio radar consigliato nelle aree interessate. Tuttavia, non si tratta di un evento severo diffuso o di forte intensità, bensì di un episodio rapido e circoscritto legato al transito del fronte freddo.