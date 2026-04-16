Maltempo USA, tornado nel corridoio della Highway 20: supercella attiva tra Iowa, Illinois e Wisconsin | FOTO

Un tornado ha toccato terra nella serata di mercoledì 15 aprile nei pressi di Onslow, nella contea di Jones, Iowa, nel corso di una severa ondata di maltempo che ha attraversato il Midwest. Numerosi video realizzati da residenti, storm chaser e testate locali mostrano un tornado sottile di tipo ‘rope’, ben visibile e con una chiara nube di detriti, formatosi appena a est della Highway 136 in una zona di campagna aperta. Nella stessa area sono stati segnalati episodi di grandine di dimensioni paragonabili a palline da ping-pong, a conferma dell’intensa attività della supercella che ha generato il vortice.

Secondo le prime informazioni, il tornado avrebbe interessato principalmente aree rurali, senza danni strutturali evidenti. Alcuni canali meteo nazionali, tra cui FOX Weather e AccuWeather, hanno già confermato l’evento sulla base di dirette e filmati raccolti sul posto. Tuttavia, il National Weather Service (NWS) non ha ancora pubblicato i risultati ufficiali del sopralluogo, necessari per determinare l’intensità (scala EF) e i dettagli del tracciato. L’ipotesi più probabile al momento è una valutazione di bassa entità o una classificazione EF-Unknown.

Il tornado di Onslow è uno dei diversi fenomeni segnalati tra Iowa, Illinois e Wisconsin nel corso della giornata di ieri, in un’ampia fase di maltempo estremo che ha colpito il corridoio della Highway 20 e le aree limitrofe. Gli aggiornamenti dell’ufficio NWS di Davenport/Quad Cities chiariranno nei prossimi giorni l’estensione del tracciato, la forza massima dei venti e l’eventuale comportamento ciclico della supercella responsabile dell’episodio.