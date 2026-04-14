Maltempo USA, un raro tornado si abbatte sulla California settentrionale | VIDEO

Un insolito tornado ha toccato terra brevemente nella California settentrionale domenica 12 aprile, rappresentando uno dei pochi tornado che lo stato registra in media ogni anno. Non sono stati segnalati danni o feriti a causa del tornado a Vina, situata nella contea di Tehama, circa 96 chilometri a sud-est di Redding. “Alle 14:05, video e radar hanno confermato il breve contatto di un tornado con la terraferma vicino a Vina”, ha dichiarato il Servizio Meteorologico Nazionale di Sacramento. Poiché non sono stati rilevati danni che consentissero di determinarne l’intensità, il tornado verrà classificato come EF-U (sconosciuto) sulla Scala Fujita migliorata.

A differenza della Tornado Alley, dove la maggior parte dei tornado viene avvistata in primavera, in California un tornado può verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno.

A causa dell’influenza delle fredde acque al largo, della complessa topografia e dei deserti aridi, i tornado sono rari in California, con una media di soli sette segnalati all’anno. Tra gli anni recenti con un numero di tornado superiore alla media si annoverano il 2025 (otto segnalazioni), il 2023 (10), il 2020 (8) e il 2019 (14).