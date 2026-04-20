Maltempo Veneto, linea temporalesca su Verona: pioggia intensa e spettacolo di fulmini, grandine ai margini per adesso | VIDEO

Stasera il cielo sulla città di Verona offre uno spettacolo tanto affascinante quanto intenso. Una linea temporalesca, formatasi nell’area del lago di Garda, si è mossa verso est puntando decisa in direzione della città scaligera. Lungo il suo percorso ha scaricato rovesci violenti e grandinate localmente significative, soprattutto tra il basso Garda e alcune zone della pianura, dove il rumore dei chicchi sulle automobili e sui tetti ha interrotto la quiete del tardo pomeriggio.

Su Verona città, per il momento, lo scenario è diverso ma comunque di forte impatto. Il cielo si è fatto rapidamente scuro, squarciato da continui lampi che illuminano a giorno palazzi, monumenti e colline circostanti. I tuoni si susseguono a breve distanza, creando quell’eco profondo tipico dei temporali più strutturati. La pioggia cade copiosa, a tratti intensa, ma finora senza grandine: un dettaglio non da poco per chi osserva con apprensione balconi, parabrezza e coltivazioni.

La sensazione, affacciandosi alla finestra o uscendo sul balcone, è quella di essere ai margini di qualcosa di più forte. Le notizie che arrivano dal lago di Garda e dalle zone di confine tra Veneto e Lombardia parlano infatti di altri nuclei temporaleschi in sviluppo, alcuni dei quali con caratteristiche tali da generare nuova grandine lungo il loro percorso. Verona si trova così in una sorta di “zona di transito”, investita dalla parte più piovosa del sistema, mentre i core più violenti sembrano scorrere qualche chilometro più a ovest o a nord della città.

L’atmosfera, però, è quella tipica delle grandi serate instabili di primavera: aria umida, vento a tratti rafficato al passaggio dei rovesci, temperatura in calo rispetto alle ore centrali del giorno. Ogni nuovo tuono annuncia un’altra cella in transito, ogni lampo disegna per un istante i profili dei tetti e del fiume Adige, rendendo il temporale non solo un fenomeno meteorologico, ma anche un’esperienza visiva e sonora che coinvolge l’intera città.

Per ora Verona può tirare un mezzo sospiro di sollievo: tanta pioggia, spettacolo elettrico notevole, ma niente grandine. Resta però alta l’attenzione, perché la linea temporalesca continua a riorganizzarsi tra Garda, pianura veronese e confine lombardo-veneto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.