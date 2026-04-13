Maltempo Veneto, si intensifica la Bora: pericolo acqua alta, a Venezia si alza il Mose

Si stanno intensificando i venti di Bora dai quadranti nordorientali in Veneto, con intensità maggiore sulla costa veneziana e rodigina, e cresce, dunque, il pericolo di acqua alta a Venezia. Secondo le previsioni del Centro Maree del Comune, verso le 21.50 di questa sera è atteso un picco di marea di 95cm sul medio mare, ma il valore potrebbe anche incrementarsi proprio per l’intensificazione dei venti. Alla luce della situazione, nella prima serata è stato deciso di attivare il Mose. Dalle ore 20, tutte le paratie del Mose nelle quattro bocche di porto di Venezia hanno iniziato a sollevarsi per proteggere la città di Venezia dall’acqua alta.

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