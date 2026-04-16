Maltempo Vietnam: notte di violenti temporali e grandinate distruttive | FOTO

Nel corso della notte scorsa, il Nord del Vietnam è stato colpito da una violenta ondata di temporali e grandine, con celle che si sono sviluppate in pochi minuti e hanno colpito con grande intensità le province di Hà Giang e Lào Cai. Secondo il Servizio meteorologico vietnamita, la causa è un meccanismo di “compressione e rilascio” del surplus di energia. Nei giorni precedenti, l’aria calda e umida aveva accumulato valori impressionanti di energia convettiva (CAPE) al di ‘sotto’ di una lacuna barica.

Quando l’anticiclone continentale, carico di aria fredda e secca, ha compresso questo canale, creando un brusco contrasto sia a livello termico, sia a livello di umidità. Il risultato è stata un’esplosione improvvisa di nubi temporalesche con correnti discendenti potentissime, capaci di generare grandine di dimensioni notevoli. Questo tipo di situazione è tipica dei mesi di transizione tra primavera e estate (da marzo a maggio), quando il calore accumulato nei bassi strati incontra le prime irruzioni fredde di fine stagione. In queste condizioni, le tempeste possono formarsi e colpire in soli 10–20 minuti, rendendo impossibile prevedere il punto esatto d’impatto.

I meteorologi vietnamiti avvertono che, nei prossimi giorni, la fascia di instabilità potrebbe estendersi verso sud, coinvolgendo province come Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên e la pianura del delta del Fiume Rosso, inclusa Hanoi. Le immagini radar mostrano bande di nubi che crescono rapidamente lungo l’asse della depressione, con celle singole o multicelle di breve durata ma grande violenza. Il consiglio della Protezione civile è chiaro: non aspettare di vedere le nubi scure per mettersi al riparo. Si tratta di fenomeni “rapidi e violenti”, e la reazione tempestiva alle allerte meteo può fare la differenza tra sicurezza e pericolo.