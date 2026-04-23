Maltempo, violenti temporali in Sicilia: nubifragi ad Agrigento, previsione chirurgica rispetto alle previsioni. Adesso cambia tutto

Nella serata di oggi si è ufficialmente conclusa l’intensa ondata di freddo di San Giorgio che, nelle ultime ore, ha stretto nella sua morsa il Sud Italia, portando un clima decisamente insolito per il periodo. Come ampiamente previsto dai modelli meteorologici con una precisione chirurgica, il pomeriggio di questo giovedì 23 aprile ha visto un peggioramento drastico delle condizioni atmosferiche sulla Sicilia meridionale. La perturbazione ha scaricato tutta la sua energia nell’area di Agrigento e dintorni, dove si sono abbattuti violenti temporali che hanno causato disagi e allagamenti, confermando la violenza di questo ultimo sussulto invernale prima della definitiva affermazione della primavera.

I dati pluviometrici degli eccezionali temporali nell’agrigentino

L’intensità dei fenomeni che hanno colpito il territorio siciliano è testimoniata dagli accumuli pluviometrici registrati dalle stazioni di rilevamento, che descrivono veri e propri nubifragi. La città di Agrigento ha registrato ben 36mm di pioggia in poche ore, ma il dato più impressionante arriva da Aragona, dove si sono toccati i 44mm. Non è stata da meno la località di Favarotta con 41mm, seguita da Raffadali che ha segnato un accumulo di 33mm. Anche lungo la costa i fenomeni sono stati rilevanti, seppur meno estremi, con 18mm caduti a Licata e 17mm rilevati a Palma alla Foce. Queste precipitazioni rappresentano il picco massimo e, allo stesso tempo, l’atto finale di una fase instabile che ha messo a dura prova la viabilità e l’agricoltura locale.

Il ritorno del bel tempo e del sole su tutta l’Italia da venerdì 24 aprile

Fortunatamente, quelle registrate nel pomeriggio odierno sono state le ultime piogge della settimana. Già dalle prossime ore il quadro meteorologico è destinato a cambiare radicalmente su tutta la penisola. Per la giornata di domani, venerdì 24 aprile, è previsto il ritorno del bel tempo ovunque, con il sole che tornerà a splendere in modo incontrastato da Nord a Sud. Si assisterà a un sensibile aumento delle temperature, particolarmente marcato nelle regioni del settentrione, che finalmente si lasceranno alle spalle il freddo pungente e il colpo di coda dell’inverno che ha caratterizzato gli ultimi giorni di aprile, riportando le massime su valori decisamente più consoni alla stagione.

Previsioni meteo per il weekend del 25 aprile e domenica 26

Le prospettive per i prossimi giorni sono eccellenti per chi ha pianificato gite fuori porta o attività all’aperto. Lo splendido clima che inizierà a manifestarsi venerdì si consoliderà durante tutto il weekend del 25 aprile. La giornata di sabato, dedicata alla Festa della Liberazione, sarà caratterizzata da cieli tersi e un tepore diffuso, ideale per godersi la natura o le città d’arte. Questa condizione di assoluta stabilità atmosferica ci accompagnerà anche per la successiva domenica 26, garantendo un fine settimana di totale relax sotto il profilo meteorologico. L’alta pressione si stabilizzerà sull’Italia, mettendo definitivamente fine alle turbolenze e regalando a tutti i cittadini un anticipo d’estate dopo le recenti bizzarrie del calendario.

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: