Materia oscura: il catalizzatore dei primi buchi neri supermassicci

La cosmologia moderna si trova oggi di fronte a un paradosso affascinante e complesso che le recenti osservazioni del telescopio spaziale James Webb hanno reso ancora più urgente da risolvere. Molti dei buchi neri supermassicci individuati nelle profondità dell’universo primordiale appaiono troppo grandi e troppo maturi per essersi formati secondo i modelli classici di accrescimento stellare. Per spiegare questa discrepanza cronologica, un team internazionale di astronomi provenienti dalla University of California, Riverside, dalla Sam Houston State University e dalla University of Oklahoma ha proposto una teoria innovativa basata sulla materia oscura. Secondo lo studio pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, il decadimento di questa componente invisibile del cosmo avrebbe fornito la spinta energetica necessaria per innescare il collasso rapido delle nubi di gas primordiali. Questo meccanismo di “collasso diretto” permetterebbe la nascita di semi di buchi neri giganti in tempi estremamente brevi, colmando finalmente il divario tra le teorie attuali e le prove visive raccolte nello Spazio profondo.

Il motore invisibile del collasso cosmico

La materia oscura costituisce circa l’85% della materia totale dell’universo e, sebbene non emetta luce, la sua influenza gravitazionale è fondamentale per la formazione delle galassie. La nuova ricerca, guidata dal dottorando Yash Aggarwal, suggerisce che la materia oscura possa fare molto di più che fungere da semplice “impalcatura” gravitazionale. Se queste particelle decadono, possono rilasciare una piccola quantità di energia direttamente nel gas circostante. Questa iniezione energetica, pur essendo infinitesimale – parliamo di un miliardesimo di trilionesimo dell’energia contenuta in una singola batteria AA per ogni particella – è sufficiente a stravolgere la termodinamica delle prime nubi di idrogeno. Le prime galassie erano essenzialmente sfere di idrogeno incontaminato, la cui chimica era incredibilmente sensibile a qualsiasi apporto energetico su scala atomica. Questo calore extra impedisce al gas di frammentarsi in tante piccole stelle, favorendo invece un collasso unico e massiccio verso un buco nero primordiale.

La finestra energetica degli assioni

Attraverso modelli computazionali avanzati della dinamica termo-chimica dei gas, gli astronomi hanno identificato una specifica “finestra” di massa per le particelle di materia oscura, in particolare per i cosiddetti assioni. I ricercatori hanno scoperto che masse comprese tra 24 e 27 elettronvolt sono in grado di produrre le condizioni ideali per generare i semi di buchi neri a collasso diretto.

Questo studio evidenzia l’importanza della collaborazione interdisciplinare. Il progetto è nato infatti da una serie di incontri che hanno messo a confronto fisici delle particelle, cosmologi e astrofisici per affrontare le grandi domande del settore. Grazie a questa sinergia, è stato possibile dimostrare che l’ambiente dominato dalla materia oscura non è un elemento passivo, ma un vero e proprio reattore chimico capace di plasmare l’evoluzione delle prime strutture galattiche. I buchi neri supermassicci che osserviamo oggi potrebbero quindi essere considerati come le prove fossili del decadimento della materia oscura avvenuto miliardi di anni fa.