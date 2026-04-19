Maxi incendio in un edificio industriale a Beinasco: “chiudere le finestre” | FOTO e VIDEO

Un incendio è divampato all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco, nel Torinese. Il rogo è scoppiato nei locali di un’azienda che si occupa di trasporto merci. La colonna di fumo è visibile da grande distanza. Sul posto stanno intervenendo sette squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Torino, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte. Evacuati, a scopo precauzionale, alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze.

“Chiudere le finestre”

Il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, invita via social a “restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e ad evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare”. I Vigili del Fuoco giunti sul posto “hanno circoscritto l’incendio e sono al lavoro per domare le fiamme”. Inoltre “per precauzione sono state evacuati alcuni condomini in via Monginevro, in direzione del vento“. L’Arpa è intervenuta “per le verifiche immediate sull’aria” e sono sul posto Polizia, Carabinieri e Croce Rossa.