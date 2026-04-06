Meningite fulminante, cresce l’allarme: muore una donna, un 15enne in condizioni critiche

Un drammatico caso di meningite fulminante ha colpito il territorio abruzzese, portando alla morte di una donna di 51 anni. La paziente è deceduta presso l’ospedale di Pescara, dove era stata trasportata d’urgenza dopo aver manifestato i primi sintomi della malattia. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e l’esecuzione di tutti gli accertamenti necessari, il quadro clinico si è presentato fin da subito estremamente grave. La situazione è rapidamente degenerata nel giro di poche ore, fino al decesso. La violenza con cui la patologia si è manifestata conferma la pericolosità delle forme fulminanti di meningite, che possono evolvere in maniera rapidissima anche in soggetti apparentemente sani.

La Asl di Pescara ha immediatamente attivato le procedure di emergenza previste in questi casi, procedendo al tracciamento dei contatti stretti della donna. Tutte le persone individuate sono già state sottoposte a profilassi per ridurre il rischio di ulteriori contagi.

Un adolescente in lotta tra la vita e la morte

Parallelamente, un secondo caso grave sta destando forte preoccupazione. Un ragazzo di 15 anni, residente nella zona di Chieti, è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale di Pescara. Il giovane era giunto nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale di Chieti, presentando i sintomi tipici della meningite, tra cui febbre alta, rigidità e malessere generale. Dopo la diagnosi, è stato disposto il trasferimento immediato nel reparto di rianimazione pediatrica a Pescara, dove è tuttora sotto stretto monitoraggio. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata, ma secondo le prime informazioni il ragazzo starebbe rispondendo alle terapie. Questo elemento rappresenta un segnale incoraggiante, anche se la situazione rimane delicata e in continua evoluzione.

Profilassi e controlli: scatta il protocollo sanitario

Le autorità sanitarie locali hanno attivato tempestivamente tutte le misure previste per contenere eventuali rischi di diffusione. La Asl di Chieti ha avviato un’indagine epidemiologica approfondita, concentrandosi in particolare sugli ambienti frequentati dal giovane, tra cui la scuola e una palestra situata a Pescara. L’obiettivo è identificare rapidamente eventuali contatti stretti che potrebbero essere stati esposti al batterio. Tutte le persone individuate sono già state sottoposte a profilassi antibiotica, una procedura fondamentale per prevenire lo sviluppo della malattia nei soggetti a rischio.

Le autorità invitano comunque alla calma, sottolineando che si tratta di interventi standard e precauzionali, ma ribadiscono anche l’importanza di prestare attenzione ai sintomi e rivolgersi immediatamente ai medici in caso di sospetti. La situazione resta sotto stretto controllo, mentre cresce l’attenzione dell’opinione pubblica di fronte a due episodi così ravvicinati e gravi.