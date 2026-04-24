Mercato del Gnl sotto pressione fino al 2027: l’allarme dell’Aie sulla crisi energetica globale

L’impatto della guerra in Medio Oriente sul mercato energetico globale si preannuncia duraturo e significativo. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie), le conseguenze sulle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) si estenderanno almeno fino al 2027, mantenendo il mercato in una condizione di forte tensione. La combinazione tra interruzioni produttive, danni alle infrastrutture e rallentamenti nei nuovi investimenti rischia di compromettere l’equilibrio tra domanda e offerta su scala globale. Le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran hanno già prodotto effetti tangibili sul sistema energetico internazionale. Le azioni militari e le ritorsioni nella regione del Golfo hanno provocato danni diretti alle infrastrutture strategiche, in particolare agli impianti di liquefazione del gas in Qatar, uno dei principali esportatori mondiali di Gnl.

Secondo quanto riportato dall’Aie, “le conseguenze della guerra in Medio Oriente sulla produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) si faranno sentire per almeno due anni e il mercato rimarrà “in tensione” nel 2026 e nel 2027″. Questo scenario è aggravato dalla chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran, un passaggio cruciale per il trasporto energetico globale, e dagli attacchi a infrastrutture petrolifere e del gas nei paesi limitrofi.

Ritardi nella crescita della capacità produttiva

Uno degli elementi più critici evidenziati nel rapporto riguarda il rallentamento dei progetti di espansione della capacità produttiva. I danni agli impianti in Qatar, in particolare, rischiano di ritardare di almeno due anni l’impatto positivo atteso dall’aumento della produzione globale. L’Aie sottolinea che “i danni alle infrastrutture di liquefazione del gas in Qatar, in particolare, dovrebbero ritardare di almeno due anni l’impatto di un’espansione della produzione globale di Gnl”. Questo significa che anche i nuovi progetti, pur previsti, non saranno sufficienti nel breve periodo a compensare le perdite attuali.

Perdite di fornitura e mercato sotto pressione

Il rapporto dell’Agenzia evidenzia numeri particolarmente allarmanti per il mercato globale del gas naturale liquefatto. “L’effetto combinato delle perdite di fornitura a breve termine e della crescita più lenta della capacità produttiva potrebbe comportare una perdita cumulativa di circa 120 miliardi di metri cubi di Gnl tra il 2026 e il 2030”, ha affermato l’agenzia con sede a Parigi.

Inoltre, quasi il 20% delle forniture di Gnl risulta già compromesso a causa del conflitto. Questa contrazione dell’offerta contribuisce a mantenere elevata la pressione sui prezzi e sull’intero sistema energetico globale.

Prezzi dell’energia in aumento e conseguenze economiche

L’impennata dei prezzi energetici rappresenta una delle conseguenze più immediate e visibili della crisi. L’aumento dei costi del Gnl si riflette direttamente sulle economie nazionali, alimentando rischi inflazionistici e riducendo il potere d’acquisto dei consumatori. Gli economisti avvertono che prezzi persistentemente elevati potrebbero innescare un’inflazione diffusa, con effetti negativi sulla crescita globale. Il rischio è che famiglie e imprese riducano la spesa, rallentando ulteriormente l’attività economica in diversi paesi.

Domanda globale e transizione energetica

Parallelamente alla crisi dell’offerta, la domanda di gas naturale liquefatto potrebbe subire una trasformazione significativa. L’Aie osserva che l’aumento dei prezzi sta già spingendo molti paesi ad adottare misure di risparmio energetico e a diversificare le fonti. “La domanda è destinata a svolgere un ruolo chiave nel riequilibrare il mercato, in particolare in Asia, dove il passaggio a combustibili alternativi è già in aumento, parallelamente all’adozione di misure di risparmio energetico”, ha dichiarato l’Agenzia.

Questo processo potrebbe accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, riducendo nel medio periodo la dipendenza dal Gnl e contribuendo a riequilibrare il mercato globale.

Prospettive fino al 2027: un mercato ancora instabile

Nonostante le prospettive di nuovi progetti di liquefazione in diverse regioni del mondo, l’Aie prevede che l’equilibrio tra domanda e offerta non sarà ristabilito nel breve termine. “Sebbene si preveda che i nuovi progetti di liquefazione in altre regioni compenseranno nel tempo queste perdite, l’impatto prolungherà la tensione sui mercati fino al 2026 e al 2027”.

Il quadro delineato è quello di un mercato del Gnl destinato a rimanere fragile e altamente sensibile agli sviluppi geopolitici, con implicazioni profonde per l’economia globale e per le strategie energetiche dei singoli paesi.