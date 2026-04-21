Messico, maxi incendio sulla Manzanillo-Colima: autocisterna si ribalta e scatena un rogo devastante | VIDEO

Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada Manzanillo–Colima, nei pressi della località di Bayardo, nel comune di Tecomán, in Messico. Secondo le prime ricostruzioni, un’autocisterna si è ribaltata sulla carreggiata, causando un’immediata fuoriuscita di carburante. In pochi istanti, il liquido infiammabile ha preso fuoco, generando un incendio di vaste proporzioni. La situazione si è aggravata rapidamente a causa delle alte temperature e della natura altamente combustibile del carico trasportato. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente, ma la violenza delle fiamme ha reso le operazioni iniziali particolarmente difficili. L’area è stata subito isolata per evitare ulteriori rischi agli automobilisti e ai residenti della zona.

Fiamme e fumo imponenti

Dalle immagini del video emerge chiaramente la portata dell’incendio. Una densa colonna di fumo nero si alza nel cielo, visibile a grande distanza, segno evidente della combustione di materiali petroliferi. Le riprese mostrano una lunga lingua di fuoco che si sviluppa lungo la carreggiata, probabilmente alimentata dal carburante disperso sull’asfalto. La strada appare parzialmente chiusa e delimitata da barriere e coni, mentre alcune persone, presumibilmente operatori o testimoni, osservano da lontano mantenendo una distanza di sicurezza. Il fumo, molto scuro e compatto, indica una combustione incompleta, tipica degli incendi di idrocarburi. L’intensità delle fiamme suggerisce che il rogo sia stato difficile da contenere nelle prime fasi, richiedendo un intervento prolungato dei vigili del fuoco.

Intervento dei soccorsi e gestione dell’emergenza

I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, attivando protocolli specifici per incendi di origine chimica e petrolifera. I vigili del fuoco hanno lavorato per contenere le fiamme e impedire che l’incendio si propagasse alle aree circostanti, inclusi eventuali edifici e vegetazione vicini alla strada. Le forze dell’ordine hanno invece gestito la viabilità, deviando il traffico e mantenendo il perimetro di sicurezza. Operazioni di raffreddamento e utilizzo di schiume speciali sono state probabilmente impiegate per soffocare il fuoco. Non è ancora chiaro se vi siano state vittime o feriti, ma la gravità dell’incidente ha richiesto un dispiegamento significativo di risorse.

Impatti su traffico, ambiente e sicurezza

L’incidente ha avuto ripercussioni importanti sulla circolazione lungo una delle arterie principali della regione, causando rallentamenti e blocchi prolungati. Oltre ai disagi per gli automobilisti, preoccupano anche le conseguenze ambientali: il fumo nero rilascia nell’aria sostanze tossiche e particolato, con potenziali rischi per la salute pubblica. Inoltre, la dispersione di carburante può contaminare il suolo e, in alcuni casi, le falde acquifere. Le autorità competenti dovranno ora valutare i danni ambientali e avviare eventuali operazioni di bonifica. L’episodio riaccende infine il tema della sicurezza nel trasporto di materiali pericolosi, evidenziando la necessità di controlli rigorosi e infrastrutture adeguate per prevenire simili emergenze.