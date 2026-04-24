Meteo Abruzzo, temperature gelide all’alba: effetto inversione termica tra Alto Sangro e Aquilano

Notti gelide e giornate miti: è il segno distintivo dell’inversione termica che in queste ore sta caratterizzando l’Abruzzo, sotto l’influenza di un promontorio di alta pressione che garantisce condizioni di stabilità e cieli sereni su gran parte della regione. Proprio la presenza dell’alta pressione favorisce uno dei fenomeni più tipici delle fasi anticicloniche primaverili: durante la notte l’aria fredda, più densa, scivola verso fondovalle e conche interne, ristagnando e facendo crollare le temperature. È così che, mentre in quota si registrano valori più miti, nelle aree pianeggianti interne si toccano minime pienamente invernali.

All’alba, i termometri sono scesi diffusamente sotto lo zero, con gelate estese tra l’Alto Sangro, l’aquilano e gli altopiani maggiori. Ecco le temperature minime più basse registrate:

−5.6°C a Pescasseroli

a Pescasseroli −5.1°C a Rocca di Mezzo

a Rocca di Mezzo −4.8°C sull’Altopiano delle Cinque Miglia

sull’Altopiano delle Cinque Miglia −4.7°C a Pescocostanzo

a Pescocostanzo −3.7°C a Castel di Sangro e Piani di Pezza

a Castel di Sangro e Piani di Pezza −3.2°C a Santo Stefano di Sessanio

a Santo Stefano di Sessanio −2.9°C a Villa Scontrone

a Villa Scontrone −2.3°C a L’Aquila

a L’Aquila −1.2°C a Tagliacozzo

Valori che evidenziano chiaramente l’effetto dell’inversione termica, esaltato dalla morfologia del territorio abruzzese, ricco di conche e bacini interni dove l’aria fredda tende ad accumularsi nelle ore più fredde.

Di giorno, però, lo scenario cambia rapidamente: il soleggiamento diffuso e la stabilità atmosferica favoriscono un deciso aumento delle temperature, con escursioni termiche anche marcate tra alba e pomeriggio. Una tendenza destinata a proseguire nel fine settimana, quando le massime torneranno a portarsi al di sopra delle medie stagionali, mentre le notti resteranno ancora fredde nelle aree interne, almeno finché persisteranno cieli sereni e venti deboli.

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