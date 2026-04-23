Meteo, alba gelida in Abruzzo: temperature sotto zero, picchi di -8,6°C tra Gran Sasso e Maiella

Sull’Abruzzo si consolida una fase di tempo stabile grazie all’espansione di un promontorio di alta pressione che, nelle prossime ore, garantirà condizioni prevalentemente soleggiate e un contesto meteorologico decisamente più tranquillo. La stabilità atmosferica accompagnerà la regione almeno fino alla giornata di domenica, favorendo ampie schiarite su gran parte del territorio. Nelle ultime ore, tuttavia, il quadro termico ha risentito dell’irraggiamento notturno e della massa d’aria più fredda affluita nei giorni scorsi, con temperature in ulteriore calo e valori scesi diffusamente al di sotto delle medie stagionali. Il freddo si è fatto sentire soprattutto nelle aree interne e montane, dove l’aria più secca e i cieli sereni hanno favorito una dispersione del calore molto efficiente.

All’alba si sono registrate temperature decisamente rigide sui principali rilievi del Gran Sasso e della Maiella, con valori pienamente invernali: spiccano i −8,6°C del Rifugio Franchetti e del Rifugio Duca degli Abruzzi, seguiti dai −6,1°C della Majelletta – Blockhaus e dai −5,6°C di Campo Imperatore. Valori negativi anche al Rifugio Capanna di Sevice (−5,4°C), a Monte Genzana (−4,8°C) e al Rifugio Guado di Coccia (−2,7°C).

Si tratta però di un freddo destinato ad attenuarsi gradualmente. La tendenza per i prossimi giorni indica infatti un progressivo aumento delle temperature, più evidente nel corso del fine settimana, quando il contributo dell’alta pressione favorirà non solo cieli sereni ma anche un recupero termico più deciso, specie nelle ore diurne.

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