Meteo, caldo estremo in India a fine aprile: temperature fino a +47°C in molte regioni

Ondata di calore precoce colpisce nord, centro e ovest del Paese: cresce l’allarme per la salute

Caldo estremo India

L’India è già alle prese con una intensa ondata di calore a fine aprile, con temperature che in diverse aree superano i 45 gradi. Le condizioni più critiche si registrano nelle regioni settentrionali, centrali e occidentali, dove il caldo estremo sta mettendo a dura prova la popolazione. Secondo i dati meteorologici, nella città di Banda si sono raggiunti circa +47°C, mentre ad Amravati e Wardha i valori hanno toccato tra +46 e +46,6°C. Numerose località indiane figurano tra le più calde del pianeta negli ultimi giorni.

Alla base di questa situazione ci sono condizioni atmosferiche persistenti: cielo sereno, assenza di precipitazioni e afflusso di masse d’aria calda e secca, unite a un anticipo della stagione estiva. Un quadro che, secondo gli esperti, tende a ripresentarsi con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni. La Protezione Civile invita la popolazione a limitare le attività all’aperto nelle ore più calde, a idratarsi adeguatamente e a prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come anziani, bambini e lavoratori esposti al sole. Nei prossimi giorni si intravede un possibile lieve calo delle temperature in alcune aree, grazie allo sviluppo di temporali locali e a un aumento temporaneo della nuvolosità. Tuttavia, in molte regioni il caldo resterà intenso anche all’inizio di maggio, confermando un avvio di stagione estiva particolarmente severo.

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