Meteo, caldo record per aprile in Gran Bretagna: Londra sfiora i +27°C

Record di caldo per aprile nel Regno Unito, dove i meteorologi del Met Office hanno segnalato una punta massima di +26,6°C registrata a Londra, nell’area di Kew Gardens. Si tratta del picco più alto mai toccato nella prima metà del mese sull’isola in 80 anni di statistiche, sottolineano i media, tratteggiando la giornata odierna della capitale britannica come più mite ed ‘estiva’ rispetto a mete turistiche tradizionalmente “baciate dal sole quali Ibiza, Marrakech o Roma“. La temperatura in questione rappresenta anche il primato stagionale nazionale, superando i +24,8°C censiti solo due giorni fa sull’isola di Anglesey, al largo del Galles.

Tom Morgan, del Met Office, parla di dati “eccezionali” per gli standard del Paese, dove qualunque indicazione oltre i +20°C rappresenta qualcosa di assolutamente inusuale in questa stagione e dove le massime sono comprese in media nelle prime settimane di aprile fra +12 e +15°C. Da domani è comunque previsto un ritorno alla normalità, con massime attese nel weekend fra +12 e +13°C e piogge occasionali.