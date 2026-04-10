Meteo, emergenza neve a Capracotta: aiuti da Montaquila per liberare il paese dai cumuli record | FOTO

A Capracotta, dopo le giornate dell’emergenza maltempo, è iniziato il lavoro di ripulitura del paese dai grossi cumuli di neve che ancora ingombrano strade e piazze. L’obiettivo è restituire piena vivibilità al centro abitato, dove la neve eccezionale caduta nei giorni scorsi ha bloccato molte attività. “Un intervento necessario”, spiega il sindaco Candido Paglione, “ma impegnativo: servono tempo, uomini e mezzi per liberare ogni angolo del paese”. Le squadre comunali sono al lavoro ininterrottamente, coordinate dallo stesso sindaco e dai membri dell’amministrazione, con turni praticamente h24.

La quantità di neve, però, è tale da richiedere anche un aiuto esterno. E questo non è mancato: da Montaquila è arrivato il sostegno del primo cittadino Marciano Ricci, che ha messo a disposizione, tramite la sua azienda Europea ’92, due camion impegnati nelle operazioni di sgombero.

“Un gesto concreto di solidarietà istituzionale”, ha concluso Paglione, “che dimostra quanto sia importante fare squadra nei momenti più difficili. A nome di tutta Capracotta, un sincero grazie per questo prezioso aiuto”.

Nei giorni scorsi una nevicata eccezionale ha portato in paese oltre un metro e mezzo di neve, con cumuli che in alcune zone hanno raggiunto anche i due metri e più, rendendo difficili gli spostamenti e la vita quotidiana della comunità capracottese.

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