Meteo, grandinate eccezionali e supercella sull’Algeria occidentale: strade imbiancate e disagi a El Bayadh | FOTO

Una forte ondata di maltempo ha interessato nelle ultime ore la provincia di El Bayadh, nell’ovest dell’Algeria, dove intensi temporali accompagnati da grandinate eccezionali hanno trasformato strade e quartieri in scenari quasi invernali. Particolarmente colpita la strada tra Chellala e Aïn El Arak, dove la caduta di chicchi di grandine è stata così intensa da creare uno spesso strato al suolo, rendendo la carreggiata scivolosa e pericolosa per la circolazione. Diversi automobilisti hanno segnalato difficoltà negli spostamenti a causa dell’effetto “ghiaccio” sull’asfalto.

Nel frattempo, spettacolari immagini provenienti dall’area di Aïn Oussera mostrano una vasta nube temporalesca di tipo supercella, una delle forme più organizzate e violente di temporale. Questi sistemi sono noti per la loro capacità di generare grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e precipitazioni intense concentrate in spazi limitati.

Anche nella città di El Bayadh si sono registrati accumuli significativi di grandine, segno di celle temporalesche persistenti o ripetute sulla stessa area. In alcuni casi, il manto bianco ha raggiunto spessori rilevanti, un fenomeno sempre più osservato durante episodi primaverili caratterizzati da elevata instabilità atmosferica.

Alla base di questi eventi estremi si trova una combinazione di aria calda e umida nei bassi strati e aria più fredda in quota, insieme a un marcato wind shear, condizioni ideali per lo sviluppo di temporali violenti e organizzati.

La Protezione Civile invita alla massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone colpite dalle grandinate più intense, dove le condizioni stradali possono peggiorare rapidamente. L’evoluzione del maltempo resta da monitorare nelle prossime ore.