Meteo, inondazioni in Repubblica Dominicana e Haiti: almeno 19 morti

È di almeno 19 morti il bilancio delle inondazioni che stanno colpendo Repubblica Domenicana e Haiti, i due Paesi caraibici che compongono l’isola Hispaniola. Nel bollettino presentato mercoledì 15 aprile dalla Croce Rossa dominicana, si parla di sette decessi legati alle forti piogge in corso dal 7 aprile. Le autorità di Santo Domingo mantengono uno stato di allarme preventivo in 24 delle 31 province del Paese nonostante nelle ultime ore, riferisce il quotidiano “Listin Diario”, le precipitazioni si stiano attenuando. Ad Haiti, la Protezione Civile ha invece certificato la morte di almeno 12 persone in diversi punti del Paese.