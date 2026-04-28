Meteo Iran, torna la pioggia e partono le solite teorie: fortunatamente il clima non ‘legge’ i complotti

C’è una costante che non conosce stagioni: quando il meteo diventa complesso, qualcuno trova sempre il modo di trasformarlo in un complotto. E così, mentre la meteorologia prova a spiegare dinamiche fatte di correnti, anomalie e cicli naturali, c’è chi preferisce tirare in ballo radar segreti e guerre climatiche degne di un film di fantascienza. Il risultato? La scienza finisce spesso ridicolizzata, proprio quando servirebbe capirla meglio. Per anni l’Iran ha fatto i conti con una delle peggiori siccità della sua storia recente. Bacini prosciugati, agricoltura in crisi, razionamenti sempre più frequenti e una capitale, Teheran, sempre più assetata. Una situazione talmente grave da spingere le autorità a ipotizzare persino lo spostamento della capitale verso aree più ricche di risorse idriche. Uno scenario che sembrava destinato a durare ancora a lungo.

Poi, quasi all’improvviso, il cambio di scena. Da circa un mese, il Paese è interessato da piogge diffuse e persistenti, a tratti anche intense. I bacini si riempiono, le dighe tornano a livelli di sicurezza e in alcune regioni si registrano persino allagamenti. Un ribaltamento meteorologico che, per tempistiche e intensità, non è passato inosservato. Ed è proprio qui che il racconto si sposta dal terreno della meteorologia a quello delle ipotesi più controverse. Il ritorno delle piogge è infatti avvenuto poco dopo un attacco iraniano contro installazioni militari statunitensi, inclusi sistemi radar strategici. Una coincidenza temporale che ha acceso l’immaginazione di molti.

Secondo alcune voci diffuse nel Paese, quei radar non si limiterebbero al controllo militare tradizionale, ma potrebbero avere avuto un ruolo in una presunta manipolazione climatica. In altre parole, la lunga siccità iraniana sarebbe stata il risultato di una sorta di “guerra meteorologica” silenziosa, interrotta proprio dalla distruzione di queste infrastrutture. Una teoria suggestiva, che però si scontra con ciò che la scienza atmosferica è realmente in grado di fare oggi. È vero che esistono tecnologie per modificare in modo molto limitato alcune condizioni locali, come l’inseminazione delle nuvole per favorire la pioggia. Ma influenzare il clima su scala nazionale, per anni, resta ben oltre le capacità tecnologiche conosciute.

Molto più plausibile è che il recente cambiamento sia legato a dinamiche naturali su larga scala: variazioni nella circolazione atmosferica, spostamenti delle perturbazioni e oscillazioni climatiche regionali che, nel Medio Oriente, possono produrre lunghi periodi secchi seguiti da fasi più piovose. Resta però un fatto: l’acqua, in una regione fragile come questa, è una risorsa strategica tanto quanto il petrolio. E quando manca, il confine tra crisi ambientale e tensione geopolitica diventa sottilissimo.

Così, mentre i campi tornano a vedere l’acqua e le dighe si riempiono, in Iran non si discute solo di meteo. Si discute di controllo, di tecnologia e di potere. E, forse, anche del bisogno umano di trovare una spiegazione straordinaria a eventi che, a volte, sono semplicemente il risultato della complessità del clima. Perché sì, a volte piove davvero. Anche senza radar “magici”.