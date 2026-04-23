Meteo, le temperature massime di oggi: +11°C a Potenza

Dopo alcuni giorni caratterizzati da correnti più fresche e instabili, che hanno portato temperature sotto la media e rovesci sparsi, la situazione è destinata a cambiare. Da venerdì 24 aprile l’anticiclone tornerà a estendersi sull’Italia dall’Europa occidentale, riportando condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato almeno fino a domenica. I venti saranno deboli e le temperature torneranno a salire. Nel corso del fine settimana si attendono valori decisamente miti, con massime che potranno raggiungere i 24-28°C soprattutto al Nord, lungo le regioni tirreniche e sulle isole maggiori.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Bolzano

a Bolzano +23°C a Alghero, Aosta

a Alghero, Aosta +22°C a Cagliari, Cuneo, Firenze, Guidonia, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Roma, Trapani, Treviso

a Cagliari, Cuneo, Firenze, Guidonia, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Roma, Trapani, Treviso +21°C a Albenga, Brescia, Frosinone, Grosseto, Padova, Pisa, Torino, Venezia, Verona

a Albenga, Brescia, Frosinone, Grosseto, Padova, Pisa, Torino, Venezia, Verona +20°C a Bergamo, Bologna, Cervia, Forli, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Rieti, Udine

a Bergamo, Bologna, Cervia, Forli, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Rieti, Udine +19°C a Genova, Napoli, Palermo

a Genova, Napoli, Palermo +18°C a Ancona, Grottaglie, Lecce, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Rimini, Viterbo

a Ancona, Grottaglie, Lecce, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Rimini, Viterbo +17°C a Brindisi, Catania, Chieti, Crotone, Foggia, L’Aquila

a Brindisi, Catania, Chieti, Crotone, Foggia, L’Aquila +16°C a Bari, Pescara

a Bari, Pescara +13°C a Campobasso

a Campobasso +11°C a Potenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: