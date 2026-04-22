Meteo, le temperature massime di oggi: +13°C all’Aquila

Nel corso della giornata la perturbazione si è spostata verso il Sud della Penisola, coinvolgendo soprattutto il versante adriatico.

Al Nord, invece, il tempo è in miglioramento: le piogge sono ormai cessate e gli accumuli registrati sul medio Adriatico risultano generalmente contenuti, intorno ai 10 mm. Al momento i fenomeni più intensi si concentrano sulla Puglia, dove la perturbazione sta facendo sentire maggiormente i suoi effetti. Nelle prossime ore il fronte continuerà a scendere verso sud, interessando ancora il Sud Italia nel corso della giornata, per poi attenuarsi gradualmente in serata. Le temperature sono in ulteriore calo, soprattutto lungo le regioni adriatiche.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Alghero

a Alghero +23°C a Lamezia Terme, Trapani

a Lamezia Terme, Trapani +22°C a Lampedusa, Pantelleria

a Lampedusa, Pantelleria +21°C a Bolzano, Cagliari, Genova, Grosseto, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Reggio Calabria

a Bolzano, Cagliari, Genova, Grosseto, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Reggio Calabria +20°C a Catania, Roma

a Catania, Roma +19°C a Albenga, Firenze, Grottaglie, Guidonia, Latina, Lecce, Milano

a Albenga, Firenze, Grottaglie, Guidonia, Latina, Lecce, Milano +18°C a Bologna, Brescia, Brindisi, Crotone, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Rieti, Treviso, Udine, Verona

a Bologna, Brescia, Brindisi, Crotone, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Rieti, Treviso, Udine, Verona +17°C a Aosta, Bergamo, Foggia, Perugia, Venezia, Viterbo

a Aosta, Bergamo, Foggia, Perugia, Venezia, Viterbo +16°C a Ancona, Bari, Cervia, Forli, Frosinone, Rimini, Torino

a Ancona, Bari, Cervia, Forli, Frosinone, Rimini, Torino +15°C a Cuneo, Norcia, Pescara

a Cuneo, Norcia, Pescara +14°C a Chieti

a Chieti +13°C a L’Aquila

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