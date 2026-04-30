Meteo, le temperature massime di oggi: +15°C a Chieti

L’arrivo di aria più fredda, legata a una perturbazione in discesa sull’Italia, ha provocato un generale calo delle temperature, con valori che in diverse zone risultano anche inferiori alla media stagionale, soprattutto lungo il medio e basso versante adriatico. Per la giornata di venerdì 1° maggio è attesa ancora un po’ di instabilità su Calabria e Sicilia, mentre sul resto del Paese tornerà il sole. Nonostante il miglioramento, il clima resterà piuttosto fresco per il periodo in molte regioni, in particolare su quelle affacciate sull’Adriatico.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Alghero

a Alghero +24°C a Cagliari, Guidonia, Roma, Trapani

a Cagliari, Guidonia, Roma, Trapani +23°C a Catania, Genova, Grosseto, Lamezia Terme

a Catania, Genova, Grosseto, Lamezia Terme +22°C a Bolzano, Frosinone, Latina, Olbia, Palermo, Pisa

a Bolzano, Frosinone, Latina, Olbia, Palermo, Pisa +21°C a Firenze, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Rieti

a Firenze, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Rieti +20°C a Albenga, Grottaglie, Lampedusa, Milano, Viterbo

a Albenga, Grottaglie, Lampedusa, Milano, Viterbo +19°C a Aosta, Bologna, Brescia, Crotone, Novara, Parma, Piacenza, Treviso, Udine, Verona

a Aosta, Bologna, Brescia, Crotone, Novara, Parma, Piacenza, Treviso, Udine, Verona +18°C a Bergamo, Brindisi, Lecce, Perugia, Torino, Trieste

a Bergamo, Brindisi, Lecce, Perugia, Torino, Trieste +17°C a Ancona, Bari, Foggia, Forli, Padova, Pescara, Termoli, Venezia

a Ancona, Bari, Foggia, Forli, Padova, Pescara, Termoli, Venezia +16°C a Cervia, Norcia

a Cervia, Norcia +15°C a Campobasso, Chieti, Cuneo, L’Aquila, Rimini

a Campobasso, Chieti, Cuneo, L’Aquila, Rimini +14°C a Potenza.

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