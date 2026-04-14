Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Lamezia Terme

L’Italia è alle prese con una fase di maltempo diffuso, con particolare attenzione alle regioni del Centro-Sud dove sono attese piogge intense e temporali. Nonostante il peggioramento, il clima si mantiene complessivamente mite, con temperature in linea con le medie stagionali e valori generalmente compresi tra i 18 e i 22 gradi. A partire da giovedì 16 è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo su gran parte del Paese, grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso il Nord Africa.

Temperature massime registrate in Italia

+24°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +23°C a Bari, Foggia

a Bari, Foggia +22°C a Genova, Guidonia, Roma

a Genova, Guidonia, Roma +21°C a Albenga, Brindisi, Frosinone, Lecce, Napoli, Pisa

a Albenga, Brindisi, Frosinone, Lecce, Napoli, Pisa +20°C a Aosta, Catania, Crotone, Grottaglie, Latina, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Rieti

a Aosta, Catania, Crotone, Grottaglie, Latina, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Rieti +19°C a Grosseto, Pescara, Torino, Trapani

a Grosseto, Pescara, Torino, Trapani +18°C a Alghero, Ancona, Cagliari, Cuneo, Firenze, Lampedusa, Milano, Novara, Palermo, Viterbo

a Alghero, Ancona, Cagliari, Cuneo, Firenze, Lampedusa, Milano, Novara, Palermo, Viterbo +17°C a Brescia, Cervia, Forli, Rimini

a Brescia, Cervia, Forli, Rimini +16°C a Bergamo, Bolzano, Parma, Treviso, Udine, Venezia

a Bergamo, Bolzano, Parma, Treviso, Udine, Venezia +15°C a Bologna, Padova, Pantelleria, Piacenza, Verona.

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