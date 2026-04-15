Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Genova

Dopo giorni di maltempo intenso, la situazione meteo è destinata a migliorare gradualmente. Giovedì 16 aprile il ciclone responsabile della fase perturbata inizierà ad allontanarsi dall’Italia, lasciando spazio a un primo, parziale miglioramento. Tuttavia, non mancheranno ancora locali piogge residue, soprattutto nelle aree interne del Centro-Sud. Tra venerdì e sabato il tempo sarà invece influenzato dall’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre, in espansione sul Mediterraneo centrale. Questo favorirà condizioni più stabili e in prevalenza soleggiate su gran parte del Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Albenga, Genova, Guidonia, Latina, Roma

a Albenga, Genova, Guidonia, Latina, Roma +24°C a Napoli, Pisa

a Napoli, Pisa +23°C a Frosinone, Grosseto, Reggio Calabria

a Frosinone, Grosseto, Reggio Calabria +22°C a Alghero, Bolzano, Brescia, Lecce, Milano, Rieti

a Alghero, Bolzano, Brescia, Lecce, Milano, Rieti +21°C a Aosta, Bergamo, Cagliari, Firenze, Novara, Padova, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Viterbo

a Aosta, Bergamo, Cagliari, Firenze, Novara, Padova, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Viterbo +20°C a Catania, Cuneo, Grottaglie, Lamezia Terme, Olbia

a Catania, Cuneo, Grottaglie, Lamezia Terme, Olbia +19°C a Parma, Perugia, Piacenza

a Parma, Perugia, Piacenza +18°C a Bologna, Foggia

a Bologna, Foggia +17°C a Bari, Brindisi, Cervia, Crotone, Lampedusa, Palermo, Rimini

a Bari, Brindisi, Cervia, Crotone, Lampedusa, Palermo, Rimini +16°C a Ancona, Forli, Pantelleria, Pescara, Trapani

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: