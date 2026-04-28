Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Firenze

Inizia una fase meteo più dinamica sull’Italia, destinata a culminare tra mercoledì e giovedì con il passaggio di un fronte freddo che porterà anche un calo delle temperature. I primi segnali si osservano già al Nord-Ovest, in particolare su Piemonte e Valle d’Aosta, dove le temperature sono in lieve diminuzione. Nel resto del Paese, invece, il caldo anomalo resiste ancora, ma è destinato a ridimensionarsi entro venerdì 1° maggio, quando i valori torneranno più vicini alla norma stagionale.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Firenze, Foggia, Perugia

a Firenze, Foggia, Perugia +25°C a Alghero, Bologna, Brescia, Forli, Frosinone, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Padova, Parma, Piacenza, Rieti, Verona

a Alghero, Bologna, Brescia, Forli, Frosinone, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Padova, Parma, Piacenza, Rieti, Verona +24°C a Ancona, Crotone, Latina, Milano, Olbia, Pantelleria, Roma, Treviso, Trieste, Udine

a Ancona, Crotone, Latina, Milano, Olbia, Pantelleria, Roma, Treviso, Trieste, Udine +23°C a Bari, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Catania, Cervia, Lamezia Terme, Pescara, Pisa, Trapani, Viterbo

a Bari, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Catania, Cervia, Lamezia Terme, Pescara, Pisa, Trapani, Viterbo +22°C a Grosseto, Napoli

a Grosseto, Napoli +21°C a Bolzano, Lampedusa, Novara, Palermo, Reggio Calabria, Rimini, Torino, Venezia

a Bolzano, Lampedusa, Novara, Palermo, Reggio Calabria, Rimini, Torino, Venezia +20°C a Albenga, Aosta

a Albenga, Aosta +19°C a Cuneo, Genova.

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