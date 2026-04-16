Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Firenze

L’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre avanza sul Mediterraneo centrale e si prepara a interessare direttamente l’Italia tra venerdì 17 e sabato 18. Per due giorni il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte della Penisola, con piogge quasi assenti e venti generalmente deboli. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, portandosi ben oltre le medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord, dove i valori pomeridiani assumeranno caratteristiche tipiche di fine primavera.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Bolzano, Firenze, Roma

a Bolzano, Firenze, Roma +25°C a Guidonia

a Guidonia +24°C a Albenga, Aosta, Brescia, Grosseto, Latina, Milano, Padova, Pisa, Rieti, Treviso

a Albenga, Aosta, Brescia, Grosseto, Latina, Milano, Padova, Pisa, Rieti, Treviso +23°C a Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Frosinone, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Torino, Udine, Venezia, Verona, Viterbo

a Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Frosinone, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Torino, Udine, Venezia, Verona, Viterbo +22°C a Cervia, Cuneo, Forli, Grottaglie, Napoli, Olbia

a Cervia, Cuneo, Forli, Grottaglie, Napoli, Olbia +21°C a Genova, Lamezia Terme, Lecce, Reggio Calabria

a Genova, Lamezia Terme, Lecce, Reggio Calabria +20°C a Bari, Catania, Foggia, Pescara, Rimini, Trapani

a Bari, Catania, Foggia, Pescara, Rimini, Trapani +19°C a Crotone

a Crotone +18°C a Ancona, Lampedusa, Palermo, Pantelleria

a Ancona, Lampedusa, Palermo, Pantelleria +17°C a Brindisi.

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