Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Palermo

L’Italia è interessata da una fase di maltempo diffuso, con particolare attenzione alle regioni del Centro-Sud dove non si escludono piogge intense e temporali. Nella giornata di martedì 14 aprile i venti continueranno a soffiare con decisione: il Maestrale resterà sostenuto a ovest della Sardegna, mentre lo Scirocco insisterà tra il Mar Ionio e l’Adriatico. Di conseguenza, i mari si presenteranno generalmente molto mossi o agitati. Nonostante il peggioramento, il quadro termico rimarrà nel complesso mite, con temperature in linea con le medie del periodo e valori che, nella maggior parte delle località, si manterranno tra i 18 e i 22 gradi.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Palermo

a Palermo +23°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +22°C a Brindisi, Cagliari, Firenze, Napoli, Pisa, Udine

a Brindisi, Cagliari, Firenze, Napoli, Pisa, Udine +21°C a Foggia, Guidonia, Lampedusa, Lecce, Roma, Trapani, Treviso

a Foggia, Guidonia, Lampedusa, Lecce, Roma, Trapani, Treviso +20°C a Albenga, Bari, Brescia, Catania, Frosinone, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Pantelleria, Perugia, Rieti, Venezia, Verona

a Albenga, Bari, Brescia, Catania, Frosinone, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Pantelleria, Perugia, Rieti, Venezia, Verona +19°C a Alghero, Grottaglie, Pescara, Viterbo

a Alghero, Grottaglie, Pescara, Viterbo +18°C a Ancona, Crotone, Olbia

a Ancona, Crotone, Olbia +17°C a Bergamo, Milano, Parma

a Bergamo, Milano, Parma +16°C a Bologna, Bolzano, Cervia, Forlì, Rimini

a Bologna, Bolzano, Cervia, Forlì, Rimini +15°C a Piacenza

a Piacenza +14°C a Novara

a Novara +12°C a Aosta, Torino

a Aosta, Torino +11°C a Cuneo

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