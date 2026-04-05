Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C ad Alessandria

I prossimi giorni saranno dominati da condizioni di stabilità anticiclonica diffusa sull’intero territorio nazionale, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni precipitativi significativi, sia in termini di piogge che di nevicate. Dal punto di vista termico, si osserverà un’anomalia positiva piuttosto marcata, con valori superiori alle medie climatologiche soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e sulla Sardegna, dove l’irraggiamento solare e la ventilazione debole favoriranno un ulteriore incremento delle temperature nei bassi strati.

Le proiezioni a medio-lungo termine indicano una persistenza di questo schema barico, legato alla presenza di un campo di alta pressione di matrice subtropicale che continuerà a interessare il bacino del Mediterraneo centrale. Tale configurazione appare in grado di mantenere condizioni stabili, asciutte e miti almeno fino alla parte finale della settimana, indicativamente fino a giovedì.

Nel complesso, si prospetta quindi una fase prolungata di tempo soleggiato e anormalmente caldo per il periodo, con scarti termici di alcuni gradi al di sopra della norma stagionale e una generale assenza di dinamiche perturbate significative.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Alessandria, Aosta

a Alessandria, Aosta +25°C a Asti, Bolzano, Sondrio, Trento, Vercelli

a Asti, Bolzano, Sondrio, Trento, Vercelli +24°C a Ancona, Brescia, Cagliari, Firenze, Milano, Olbia, Parma, Perugia, Torino

a Ancona, Brescia, Cagliari, Firenze, Milano, Olbia, Parma, Perugia, Torino +23°C a Bologna, Cuneo, L’Aquila, Novara, Piacenza, Rieti, Treviso, Verona

a Bologna, Cuneo, L’Aquila, Novara, Piacenza, Rieti, Treviso, Verona +22°C a Belluno, Bergamo, Napoli, Padova, Pisa, Roma

a Belluno, Bergamo, Napoli, Padova, Pisa, Roma +21°C a Alghero, Foggia, Forlì, Grosseto, Grottaglie, Reggio Calabria, Udine, Viterbo

a Alghero, Foggia, Forlì, Grosseto, Grottaglie, Reggio Calabria, Udine, Viterbo +20°C a Catania, Pescara, Termoli

a Catania, Pescara, Termoli +19°C a Cervia, Crotone, Lecce, Venezia

a Cervia, Crotone, Lecce, Venezia +18°C a Albenga, Bari, Campobasso, Lamezia Terme

a Albenga, Bari, Campobasso, Lamezia Terme +17°C a Lampedusa, Potenza, Rimini, Trapani

a Lampedusa, Potenza, Rimini, Trapani +16°C a Brindisi, Genova, Palermo, Pantelleria

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