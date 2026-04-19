Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Alessandria

L’alta pressione continua a dominare sulle regioni centro-meridionali, dove il tempo si mantiene stabile e in gran parte soleggiato. Situazione diversa al Nord, interessato dal passaggio di un fronte perturbato che ha portato un po’ di instabilità, con nuvolosità irregolare e lo sviluppo di locali rovesci e temporali. Le temperature restano generalmente sopra la media del periodo, con poche eccezioni sul basso Adriatico. Le anomalie più marcate si registrano ancora una volta al Nord e sulle regioni occidentali, dove si sono toccati valori tipici di fine maggio o addirittura di inizio giugno.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Alessandria, Decimomannu

a Alessandria, Decimomannu +26°C a Asti, Catania, Olbia

a Asti, Catania, Olbia +25°C a Aosta, Firenze, Foggia, Forli, Milano, Perugia, Roma, Vercelli

a Aosta, Firenze, Foggia, Forli, Milano, Perugia, Roma, Vercelli +24°C a Ancona, Grottaglie, Lecce, Novara, Piacenza, Reggio Calabria, Rieti, Torino

a Ancona, Grottaglie, Lecce, Novara, Piacenza, Reggio Calabria, Rieti, Torino +23°C a Alghero, Bologna, Cagliari, Cervia, Cuneo, Parma, Pisa, Viterbo

a Alghero, Bologna, Cagliari, Cervia, Cuneo, Parma, Pisa, Viterbo +22°C a Brescia, Crotone, Grosseto, Napoli, Pescara, Rimini, Treviso, Verona

a Brescia, Crotone, Grosseto, Napoli, Pescara, Rimini, Treviso, Verona +21°C a Bergamo, Padova, Venezia

a Bergamo, Padova, Venezia +20°C a Albenga, Bari, Bolzano, Lamezia Terme, Trapani, Udine

a Albenga, Bari, Bolzano, Lamezia Terme, Trapani, Udine +19°C a Brindisi, Genova, Palermo

a Brindisi, Genova, Palermo +18°C a Lampedusa

a Lampedusa +17°C a Pantelleria

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