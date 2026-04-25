Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Aosta

Giornata nel complesso stabile e in gran parte soleggiata su gran parte del Paese. Le temperature sono aumentate, con valori massimi che hanno raggiunto i 26-27°C sulla Val Padana e nelle aree interne della Sardegna. La presenza dell’anticiclone ha garantito condizioni generalmente tranquille, ma non sono mancati alcuni lievi disturbi locali. In particolare, si segnala la formazione di nubi basse sulla Liguria, soprattutto tra il Genovese e il Savonese.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Aosta, Bolzano

a Aosta, Bolzano +26°C a Alessandria, Brescia, Milano, Piacenza, Verona

a Alessandria, Brescia, Milano, Piacenza, Verona +25°C a Bologna, Foggia, Forli, Grottaglie, L’Aquila, Parma, Roma, Torino, Treviso

a Bologna, Foggia, Forli, Grottaglie, L’Aquila, Parma, Roma, Torino, Treviso +24°C a Alghero, Ancona, Bergamo, Cuneo, Firenze, Novara, Padova, Perugia, Rieti, Viterbo

a Alghero, Ancona, Bergamo, Cuneo, Firenze, Novara, Padova, Perugia, Rieti, Viterbo +23°C a Cervia, Crotone, Grosseto, Lecce, Olbia, Pescara, Udine

a Cervia, Crotone, Grosseto, Lecce, Olbia, Pescara, Udine +22°C a Campobasso, Termoli

a Campobasso, Termoli +21°C a Bari, Cagliari, Catania, Pisa, Reggio Calabria

a Bari, Cagliari, Catania, Pisa, Reggio Calabria +20°C a Lamezia Terme, Napoli, Potenza, Rimini, Trapani, Trieste, Venezia

a Lamezia Terme, Napoli, Potenza, Rimini, Trapani, Trieste, Venezia +19°C a Brindisi, Lampedusa, Palermo

a Brindisi, Lampedusa, Palermo +18°C a Albenga, Pantelleria

a Albenga, Pantelleria +17°C a Genova.

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