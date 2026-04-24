Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Bolzano

Dopo alcuni giorni segnati da correnti settentrionali più fresche e instabili, che hanno portato un calo delle temperature sotto la media, la situazione è in miglioramento. L’alta pressione torna infatti a estendersi sull’Italia dall’Europa occidentale, riportando condizioni di tempo stabile per tutta la parte finale della settimana, con venti in attenuazione e temperature in aumento. Nel fine settimana sono attese giornate soleggiate e clima decisamente mite, con massime che potranno raggiungere i +24-28°C soprattutto al Nord, lungo le regioni tirreniche e sulle isole maggiori.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Bolzano, Milano

a Bolzano, Milano +25°C a Aosta, Brescia, Forlì, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Torino, Verona

a Aosta, Brescia, Forlì, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Torino, Verona +24°C a Bergamo, Bologna, Cuneo, Firenze

a Bergamo, Bologna, Cuneo, Firenze +23°C a Ancona, Frosinone, Guidonia, Perugia, Roma, Viterbo

a Ancona, Frosinone, Guidonia, Perugia, Roma, Viterbo +22°C a Cervia, Napoli, Rieti, Treviso

a Cervia, Napoli, Rieti, Treviso +21°C a Alghero, Foggia, Grosseto, Grottaglie, L’Aquila, Latina, Pescara, Pisa, Rimini, Udine

a Alghero, Foggia, Grosseto, Grottaglie, L’Aquila, Latina, Pescara, Pisa, Rimini, Udine +20°C a Albenga, Catania, Lecce, Olbia, Reggio Calabria, Trieste

a Albenga, Catania, Lecce, Olbia, Reggio Calabria, Trieste +19°C a Bari, Cagliari, Crotone, Lamezia Terme, Trapani, Venezia

a Bari, Cagliari, Crotone, Lamezia Terme, Trapani, Venezia +18°C a Brindisi, Genova, Lampedusa, Palermo

a Brindisi, Genova, Lampedusa, Palermo +17°C a Pantelleria

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