Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Bolzano

L’Italia vivrà una settimana caratterizzata da forti sbalzi di temperatura. Fino a mercoledì 29 aprile continuerà il caldo anomalo, con valori ben al di sopra della media. Da giovedì 30 aprile è atteso un deciso cambio di scenario, con l’arrivo di aria più fredda che porterà condizioni insolitamente fresche, a tratti quasi fredde, fino a sabato 2 maggio. Successivamente, da domenica 3 maggio e nei primi giorni della nuova settimana, le temperature torneranno a salire, riportandosi su livelli tipici di inizio estate.
Alla base di queste variazioni c’è l’evoluzione dell’alta pressione, inizialmente stabile sul Mediterraneo centrale, ma destinata a indebolirsi già da martedì 28 aprile sulle regioni settentrionali, dove arriverà una perturbazione nord atlantica.
Temperature massime registrate in Italia
- +27°C a Bolzano
- +26°C a Aosta, Brescia, Firenze, Foggia, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Milano, Perugia, Piacenza, Torino
- +25°C a Bergamo, Bologna, Cuneo, Forlì, Frosinone, Novara, Parma, Rieti, Roma, Treviso, Trieste, Verona
- +24°C a Alghero, Crotone, Pescara, Reggio Calabria, Udine
- +23°C a Bari, Cervia, Latina, Viterbo
- +22°C a Ancona, Catania, Olbia, Pisa, Trapani
- +21°C a Albenga, Cagliari, Grosseto, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Venezia
- +20°C a Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Rimini
- +19°C a Genova
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):