Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Bolzano

L’anticiclone che si estende dal Mediterraneo verso l’Europa centrale garantisce condizioni di stabilità atmosferica sull’Italia, con temperature superiori alle medie stagionali. Le proiezioni modellistiche confermano il mantenimento di questo assetto fino a giovedì 9 aprile, senza variazioni significative. A partire da venerdì 10, i modelli mostrano un’evoluzione ancora incerta. Il segnale più ricorrente indica un indebolimento della struttura anticiclonica, che potrebbe essere parziale o più marcato. In entrambi i casi, l’arretramento dell’alta pressione aprirebbe la strada a correnti settentrionali più fredde, con un calo termico atteso su gran parte della Penisola.
Temperature massime registrate in Italia
- +27°C a Alessandria, Bolzano, Vercelli
- +26°C a Aosta, Asti, Foggia, Milano, Trento
- +25°C a Brescia, Novara, Olbia, Piacenza, Torino
- +24°C a Bergamo, Bologna, Cuneo, Forli, Grottaglie, Parma, Roma, Verona, Viterbo
- +23°C a Alghero, Grosseto, L’Aquila, Perugia, Rieti, Treviso
- +22°C a Ancona, Cagliari, Cervia, Firenze, Lecce, Pescara, Udine
- +21°C a Bari, Reggio Calabria
- +20°C a Catania, Crotone, Rimini, Venezia
- +19°C a Pisa
- +18°C a Albenga, Brindisi, Lampedusa, Napoli, Trapani
- +17°C a Lamezia Terme, Palermo
- +16°C a Genova, Pantelleria.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):