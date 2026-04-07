Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Vercelli

L’attuale configurazione barica è caratterizzata da un campo anticiclonico ben strutturato che insiste sul bacino del Mediterraneo centrale, determinando sull’Italia condizioni di stabilità atmosferica diffusa e cieli prevalentemente sereni. Dal punto di vista termico, la massa d’aria associata alla struttura di alta pressione presenta caratteristiche miti, con valori che si attestano al di sopra delle medie climatologiche, in modo più marcato sulle regioni del Centro-Nord, dove si registrano condizioni di caldo anomalo per il periodo.
Gli ultimi aggiornamenti confermano la persistenza dell’anticiclone almeno fino a giovedì 9 aprile, con una prosecuzione delle condizioni di tempo stabile, asciutto e soleggiato. In questo contesto, le temperature continueranno a mantenersi su livelli superiori alla norma, con scarti positivi diffusi su gran parte del territorio.
Temperature massime registrate in Italia
- +27°C a Aosta, Bolzano, Vercelli
- +26°C a Alghero, Forli, Milano, Sondrio, Trento
- +25°C a Bologna, Brescia, Foggia, Novara, Parma, Piacenza, Torino
- +24°C a Alessandria, Asti, Bergamo, Cuneo, Grottaglie, L’Aquila, Lecce, Padova, Perugia, Treviso, Verona
- +23°C a Cagliari, Firenze, Frosinone, Guidonia, Rieti, Roma, Termoli, Udine
- +22°C a Ancona, Bari, Campobasso, Cervia, Crotone, Grosseto, Olbia, Reggio Calabria, Viterbo
- +21°C a Catania, Pantelleria, Trapani, Venezia
- +20°C a Latina, Palermo, Pescara, Pisa, Rimini
- +19°C a Potenza
- +18°C a Brindisi, Lampedusa, Napoli
- +17°C a Albenga, Lamezia Terme
- +16°C a Genova.
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