Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C ad Albenga

Anche nei prossimi giorni prevarranno condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese, con cieli in prevalenza soleggiati e un clima decisamente più mite del normale. Le temperature sono attese in netto aumento, con valori fino a 7-8°C oltre le medie stagionali. Le anomalie più marcate si registreranno al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove in diverse località si potranno raggiungere temperature pomeridiane tipiche di inizio giugno.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Albenga, Firenze, Grosseto

a Albenga, Firenze, Grosseto +26°C a Frosinone, Latina, Napoli, Roma

a Frosinone, Latina, Napoli, Roma +25°C a Bolzano, Brescia, Milano, Olbia, Verona

a Bolzano, Brescia, Milano, Olbia, Verona +24°C a Alghero, Aosta, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Rieti, Treviso, Udine, Viterbo

a Alghero, Aosta, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Rieti, Treviso, Udine, Viterbo +23°C a Bergamo, Bologna, Crotone, Forlì, Grottaglie, Lecce, Novara, Torino, Venezia

a Bergamo, Bologna, Crotone, Forlì, Grottaglie, Lecce, Novara, Torino, Venezia +22°C a Bari, Cagliari, Catania, Cervia, Cuneo, Foggia, Genova, Guidonia, Reggio Calabria

a Bari, Cagliari, Catania, Cervia, Cuneo, Foggia, Genova, Guidonia, Reggio Calabria +21°C a Pescara, Rimini

a Pescara, Rimini +20°C a Trapani

a Trapani +19°C a Ancona, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo

a Ancona, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo +18°C a Lampedusa

a Lampedusa +16°C a Pantelleria

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