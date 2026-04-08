Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C ad Aosta

La circolazione atmosferica sull’Italia continuerà a essere dominata da un campo anticiclonico persistente, responsabile di condizioni di stabilità diffusa e tempo in prevalenza soleggiato su gran parte del territorio. Almeno fino a venerdì, l’assetto barico resterà poco evolutivo: le precipitazioni saranno assenti o del tutto sporadiche, la ventilazione si manterrà debole e il quadro meteo risulterà complessivamente tranquillo. Dal punto di vista termico, pur in presenza di un lieve calo delle temperature, i valori continueranno a collocarsi al di sopra delle medie climatologiche, soprattutto nelle ore diurne.

Nel corso del fine settimana, gli ultimi aggiornamenti indicano invece un possibile indebolimento della struttura anticiclonica, segnale di una graduale evoluzione della circolazione verso condizioni più dinamiche, tipiche della stagione primaverile.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Aosta, Bolzano

a Aosta, Bolzano +26°C a Alghero, Torino

a Alghero, Torino +25°C a Cuneo

a Cuneo +24°C a Brescia, Firenze, Frosinone, Guidonia, Milano, Novara, Reggio Calabria, Roma

a Brescia, Firenze, Frosinone, Guidonia, Milano, Novara, Reggio Calabria, Roma +23°C a Bologna, Catania, Crotone, Foggia, Grottaglie, Parma, Perugia, Piacenza, Rieti, Trapani, Viterbo

a Bologna, Catania, Crotone, Foggia, Grottaglie, Parma, Perugia, Piacenza, Rieti, Trapani, Viterbo +22°C a Bergamo, Cagliari, Latina, Lecce, Olbia, Pantelleria, Verona

a Bergamo, Cagliari, Latina, Lecce, Olbia, Pantelleria, Verona +21°C a Forli, Palermo, Pisa, Udine

a Forli, Palermo, Pisa, Udine +20°C a Ancona, Bari, Grosseto, Lampedusa, Padova, Pescara, Treviso

a Ancona, Bari, Grosseto, Lampedusa, Padova, Pescara, Treviso +19°C a Albenga, Cervia, Napoli, Venezia

a Albenga, Cervia, Napoli, Venezia +18°C a Brindisi, Lamezia Terme, Rimini

a Brindisi, Lamezia Terme, Rimini +17°C a Genova

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