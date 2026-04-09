Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Aosta

L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena meteo sull’Italia, regalando un clima che ricorda più fine primavera che inizio aprile. Le temperature restano decisamente sopra la media, con valori che in alcune zone del Nord e lungo il versante tirrenico superano anche di 8-10°C le normali attese del periodo. Nei prossimi giorni non sono attesi grandi cambiamenti: il tempo resterà stabile e le temperature continueranno a mantenersi su livelli elevati. Solo verso la fine della settimana si intravede un lieve ridimensionamento termico, ma si tratterà di un calo limitato e non generalizzato. In particolare, venerdì si registrerà un temporaneo abbassamento delle temperature al Nord, con massime comunque ancora miti: si potranno raggiungere 22-23°C al Nord-Ovest, mentre valori leggermente più contenuti interesseranno il Triveneto.

Il caldo continuerà invece a farsi sentire al Centro, soprattutto nelle zone interne di Toscana e Lazio, dove si potranno toccare 24-25°C. Ancora più elevati i valori in Sardegna, con punte fino a 26-27°C nelle aree interne.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Aosta

a Aosta +27°C a Cagliari

a Cagliari +24°C a Asti, Firenze, L’Aquila, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Sondrio

a Asti, Firenze, L’Aquila, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Sondrio +23°C a Bolzano, Catania, Guidonia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo

a Bolzano, Catania, Guidonia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo +22°C a Alghero, Cuneo, Frosinone, Grosseto, Lampedusa, Milano, Novara

a Alghero, Cuneo, Frosinone, Grosseto, Lampedusa, Milano, Novara +21°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Latina, Pantelleria, Parma, Piacenza

a Bergamo, Bologna, Brescia, Latina, Pantelleria, Parma, Piacenza +20°C a Forli, Palermo, Pisa, Trapani, Verona

a Forli, Palermo, Pisa, Trapani, Verona +19°C a Albenga, Ancona, Crotone, Foggia, Grottaglie, Lecce, Napoli

a Albenga, Ancona, Crotone, Foggia, Grottaglie, Lecce, Napoli +18°C a Cervia, Lamezia Terme, Padova, Termoli, Treviso

a Cervia, Lamezia Terme, Padova, Termoli, Treviso +17°C a Bari, Genova, Pescara, Rimini, Udine

a Bari, Genova, Pescara, Rimini, Udine +16°C a Brindisi, Venezia.

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