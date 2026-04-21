Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Cagliari

Il fronte freddo prosegue lentamente la sua avanzata verso sud-est, mantenendo condizioni di instabilità e portando un primo calo delle temperature lungo il versante adriatico. Nella giornata di domani, mercoledì 22 aprile, l’ingresso più deciso di correnti relativamente fredde accentuerà ulteriormente questa tendenza, con un abbassamento sensibile delle temperature su gran parte del Paese.
Temperature massime registrate in Italia
- +28°C a Cagliari, Catania
- +26°C a Olbia
- +25°C a Alghero
- +24°C a Crotone, Foggia, Lecce, Reggio Calabria, Trapani
- +23°C a Frosinone, Grottaglie, Guidonia, Lamezia Terme, Lampedusa
- +22°C a Bari, Brindisi, Grosseto, Napoli, Pantelleria, Pisa, Roma
- +21°C a Albenga, Aosta, Bolzano, Firenze, Latina, Perugia, Rieti, Viterbo
- +20°C a Milano, Padova, Palermo, Treviso
- +19°C a Bergamo, Brescia, Cuneo, Genova, Novara, Pescara, Torino, Venezia, Verona
- +18°C a Parma, Piacenza, Udine
- +17°C a Ancona, Bologna, Cervia, Forlì, Rimini
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