Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Cagliari

Giornata all’insegna della stabilità atmosferica su tutta l’Italia, con solo qualche nube in più al Nord-Est. Le temperature si sono mantenute su valori superiori alla media stagionale, soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche, con picchi fino a 28°C a Cagliari. Nel corso del fine settimana, però, lo scenario è destinato a cambiare gradualmente. L’alta pressione inizierà a perdere forza per l’avvicinarsi di un vortice ciclonico dal Nord Africa, diretto verso la Sardegna, accompagnato da un sistema perturbato in arrivo dalla Francia, segnali di una fase più dinamica in arrivo sul Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Cagliari

a Cagliari +26°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +25°C a Aosta, Olbia

a Aosta, Olbia +24°C a Palermo, Pantelleria

a Palermo, Pantelleria +23°C a Catania, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo

a Catania, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo +22°C a Alghero, Cuneo, Foggia

a Alghero, Cuneo, Foggia +21°C a Bolzano, Grosseto, Lampedusa, Lecce, Milano, Novara, Pisa, Trapani

a Bolzano, Grosseto, Lampedusa, Lecce, Milano, Novara, Pisa, Trapani +20°C a Bologna, Brescia, Crotone, Grottaglie, Lamezia Terme, Napoli, Parma, Piacenza, Verona

a Bologna, Brescia, Crotone, Grottaglie, Lamezia Terme, Napoli, Parma, Piacenza, Verona +19°C a Ancona, Bari, Bergamo, Guidonia

a Ancona, Bari, Bergamo, Guidonia +18°C a Albenga, Brindisi, Cervia, Forli, Padova, Termoli, Treviso, Udine

a Albenga, Brindisi, Cervia, Forli, Padova, Termoli, Treviso, Udine +17°C a Genova, Pescara, Rimini, Venezia

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