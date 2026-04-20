Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Foggia

La situazione attuale vede condizioni di variabilità su parte del Nord-Est, sull’Emilia-Romagna e lungo il medio Adriatico, dove si registrano fenomeni isolati e poco organizzati. Qualche addensamento più compatto è presente sul Tirreno centro-settentrionale, ma anche in questo caso i fenomeni restano sporadici. Sul resto del Paese il tempo si mantiene nel complesso discreto. Nel corso della giornata, il riscaldamento diurno ha aumentato l’energia disponibile in atmosfera, favorendo lo sviluppo di instabilità soprattutto al Centro e al Nord. Ne sono derivati rovesci e temporali locali, in alcuni casi accompagnati da grandinate e da un temporaneo calo delle temperature.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Foggia, Orosei

a Foggia, Orosei +26°C a Frosinone, Olbia

a Frosinone, Olbia +25°C a Reggio Calabria

+24°C a Ancona, Aosta, Catania, Firenze, Forlì, Grottaglie, Guidonia, Lecce

a Reggio Calabria a Ancona, Aosta, Catania, Firenze, Forlì, Grottaglie, Guidonia, Lecce +23°C a Alghero, Cagliari, Crotone, Grosseto, Perugia, Roma

a Alghero, Cagliari, Crotone, Grosseto, Perugia, Roma +22°C a Bologna, Bolzano, Brescia, Latina, Milano, Novara, Pantelleria, Parma, Pisa, Rieti, Torino, Trapani, Verona

a Bologna, Bolzano, Brescia, Latina, Milano, Novara, Pantelleria, Parma, Pisa, Rieti, Torino, Trapani, Verona +21°C a Bari, Bergamo, Cervia, Pescara, Piacenza, Rimini, Viterbo

a Bari, Bergamo, Cervia, Pescara, Piacenza, Rimini, Viterbo +20°C a Brindisi, Capo Mele, Cuneo, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Palermo, Treviso

a Brindisi, Capo Mele, Cuneo, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Palermo, Treviso +19°C a Albenga, Genova, Udine, Venezia

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