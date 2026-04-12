Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Napoli

L’evoluzione meteo in atto mostra già i primi segnali di cambiamento: nelle ultime ore si registra un aumento della nuvolosità sui settori occidentali del Paese, con le prime precipitazioni che stanno interessando l’estremo Nord-Ovest e la Sardegna. Si tratta delle avvisaglie di un peggioramento più organizzato che entrerà nel vivo nei prossimi giorni. La fase più significativa è attesa nella prima parte della nuova settimana, quando una perturbazione più strutturata porterà precipitazioni diffuse su gran parte del territorio nazionale, con fenomeni che localmente potranno assumere carattere di intensità elevata.

Successivamente, a partire da giovedì 16, il sistema perturbato tenderà ad allontanarsi verso levante, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Faranno eccezione le regioni meridionali estreme, dove potranno persistere ancora residue precipitazioni.

Dal punto di vista termico, il peggioramento sarà accompagnato da un progressivo calo delle temperature, inizialmente più evidente al Nord-Ovest e sulla Sardegna. Con l’inizio della settimana, la flessione termica si estenderà anche al resto del Paese, sebbene in una prima fase i valori continueranno a mantenersi su livelli relativamente miti.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Napoli

a Napoli +27°C a Palermo

a Palermo +26°C a Trapani

a Trapani +24°C a Firenze, Pantelleria

a Firenze, Pantelleria +23°C a Alghero, Cagliari, Grazzanise, Roma

a Alghero, Cagliari, Grazzanise, Roma +22°C a Albenga, Genova, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Viterbo

a Albenga, Genova, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Viterbo +21°C a Bari, Bolzano, Grosseto, Lecce, Pisa

a Bari, Bolzano, Grosseto, Lecce, Pisa +20°C a Brindisi, Foggia, Lamezia Terme

a Brindisi, Foggia, Lamezia Terme +19°C a Ancona, Brescia, Catania, Grottaglie, Lampedusa, Olbia, Padova, Treviso, Udine, Verona

a Ancona, Brescia, Catania, Grottaglie, Lampedusa, Olbia, Padova, Treviso, Udine, Verona +18°C a Bergamo, Crotone, Milano, Novara, Pescara, Venezia

a Bergamo, Crotone, Milano, Novara, Pescara, Venezia +17°C a Cervia, Forli, Parma, Rimini

a Cervia, Forli, Parma, Rimini +16°C a Bologna, Piacenza

a Bologna, Piacenza +15°C a Cuneo

a Cuneo +14°C a Aosta, Torino

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