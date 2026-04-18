Meteo, le temperature massime di oggi: +29°C a Firenze

Il tempo si mantiene stabile e in gran parte soleggiato soprattutto al Centro-Sud, con condizioni che ricordano già un clima pienamente estivo più che primaverile. Le giornate scorrono con cieli sereni o poco nuvolosi e un’irradiazione solare intensa fin dalle ore centrali. Le temperature risultano decisamente sopra la media del periodo, con scarti che raggiungono anche i 6-7°C oltre i valori tipici di metà primavera. Le anomalie più evidenti si registrano al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove in diverse località si toccano valori pomeridiani tipici di inizio giugno.

Emblematici i +29°C registrati a Firenze e Roma, ma valori simili si osservano anche in molte altre città, a conferma di una fase anomala dominata dall’alta pressione e da masse d’aria insolitamente miti per il periodo.

Temperature massime registrate in Italia

+29°C a Firenze, Roma

a Firenze, Roma +26°C a Brescia, Grosseto, Milano, Pisa

a Brescia, Grosseto, Milano, Pisa +25°C a Alghero, Aosta, Bolzano, Cagliari, Napoli, Novara, Olbia, Parma, Piacenza, Treviso, Verona

a Alghero, Aosta, Bolzano, Cagliari, Napoli, Novara, Olbia, Parma, Piacenza, Treviso, Verona +24°C a Albenga, Bergamo, Bologna, Forli, Padova, Perugia, Rieti, Torino, Viterbo

a Albenga, Bergamo, Bologna, Forli, Padova, Perugia, Rieti, Torino, Viterbo +23°C a Catania, Cervia, Cuneo, Grottaglie, Lecce, Udine, Venezia

a Catania, Cervia, Cuneo, Grottaglie, Lecce, Udine, Venezia +22°C a Crotone, Foggia, Genova, Pescara, Reggio Calabria

a Crotone, Foggia, Genova, Pescara, Reggio Calabria +21°C a Bari, Rimini

a Bari, Rimini +20°C a Ancona, Brindisi, Lamezia Terme, Trapani

a Ancona, Brindisi, Lamezia Terme, Trapani +19°C a Palermo

a Palermo +18°C a Lampedusa

a Lampedusa +16°C a Pantelleria

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