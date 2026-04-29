Meteo, le temperature massime di oggi: +29°C a Foggia

Un fronte instabile ha raggiunto le Alpi nelle ultime ore, portando i primi temporali già dalla serata di martedì. Si tratta del risultato dell’incontro tra aria più fredda in arrivo dall’Europa nord-orientale e correnti più miti provenienti dal Nord Africa. Nelle prossime 24-48 ore questa perturbazione attraverserà tutta l’Italia, portando nuovi temporali, un calo delle temperature e un rinforzo dei venti su gran parte della Penisola. Nel frattempo, al Sud si è registrato un temporaneo aumento delle temperature, destinato però a rientrare con l’arrivo della fase più instabile.

Temperature massime registrate in Italia

+29°C a Foggia

a Foggia +28°C a Carbonia, Cosenza, Fasano, Lucera, Sassari

a Carbonia, Cosenza, Fasano, Lucera, Sassari +27°C a Alghero, Firenze, Terni

a Alghero, Firenze, Terni +26°C a Brindisi, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Pantelleria, Perugia

a Brindisi, Grottaglie, Guidonia, Lecce, Pantelleria, Perugia +25°C a Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Pisa, Rieti, Roma, Trapani

a Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Pisa, Rieti, Roma, Trapani +24°C a Bari, Milano, Napoli, Piacenza, Viterbo

a Bari, Milano, Napoli, Piacenza, Viterbo +23°C a Bologna, Brescia, Catania, Forlì, Grosseto, Novara, Olbia, Palermo, Parma, Potenza, Verona

a Bologna, Brescia, Catania, Forlì, Grosseto, Novara, Olbia, Palermo, Parma, Potenza, Verona +22°C a Albenga, Aosta, Cagliari, Crotone, Padova, Reggio Calabria, Termoli

a Albenga, Aosta, Cagliari, Crotone, Padova, Reggio Calabria, Termoli +21°C a Ancona, Bergamo, Cervia, Cuneo, Lampedusa, Rimini, Torino, Treviso, Venezia

a Ancona, Bergamo, Cervia, Cuneo, Lampedusa, Rimini, Torino, Treviso, Venezia +20°C a Genova, Pescara

a Genova, Pescara +19°C a Trieste

a Trieste +17°C a Udine

a Udine +16°C a Bolzano

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