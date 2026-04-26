Meteo, le temperature massime di oggi: +30°C a Trento

L’ultima domenica di aprile è stata dominata dall’alta pressione subtropicale, che ha garantito tempo stabile, sole diffuso e temperature quasi estive su diverse aree del Paese. Questa fase, però, è destinata a cambiare già all’inizio della settimana. L’arrivo di correnti più fredde, legate a una saccatura artica posizionata sul Nord-Est europeo, porterà un graduale aumento dell’instabilità. Una parte di questa massa d’aria fredda scivolerà verso l’Europa centro-occidentale, alimentando un fronte instabile che attraverserà l’Italia tra mercoledì e giovedì, con i primi segnali di cambiamento già nella giornata di martedì.

Temperature massime registrate in Italia

+30°C a Trento

a Trento +29°C a Bolzano

a Bolzano +28°C a Foggia, Pordenone

a Foggia, Pordenone +27°C a Gorizia, Grottaglie, Milano

a Gorizia, Grottaglie, Milano +26°C a Brescia, Forli, Piacenza, Treviso, Verona

a Brescia, Forli, Piacenza, Treviso, Verona +25°C a Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Cuneo, Lecce, Novara, Padova, Parma, Taranto, Torino

a Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Cuneo, Lecce, Novara, Padova, Parma, Taranto, Torino +24°C a Catania, Crotone, Firenze, Perugia, Rieti, Roma, Termoli, Udine

a Catania, Crotone, Firenze, Perugia, Rieti, Roma, Termoli, Udine +23°C a Alghero, Bari, Cervia, Olbia, Pescara, Trieste, Viterbo

a Alghero, Bari, Cervia, Olbia, Pescara, Trieste, Viterbo +22°C a Ancona, Grosseto, Reggio Calabria, Trapani, Venezia

a Ancona, Grosseto, Reggio Calabria, Trapani, Venezia +21°C a Napoli, Pisa, Potenza, Rimini

a Napoli, Pisa, Potenza, Rimini +20°C a Albenga, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Palermo

a Albenga, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Palermo +19°C a Lampedusa, Pantelleria

a Lampedusa, Pantelleria +18°C a Genova.

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