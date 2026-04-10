Meteo, le temperature minime di oggi 10 Aprile: +4°C a L’Aquila

Il tempo resterà stabile su tutta l’Italia anche nel corso della giornata odierna, con solo qualche nube in più al Nord-Est. Le temperature continueranno a mantenersi al di sopra della media, soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche, dove il clima sarà ancora molto mite per il periodo. Nel corso del fine settimana, però, qualcosa inizierà a cambiare. L’alta pressione tenderà a indebolirsi gradualmente per l’avvicinarsi di un vortice ciclonico dal Nord Africa diretto verso la Sardegna, accompagnato da un sistema perturbato in arrivo dalla Francia. La giornata di sabato sarà ancora in gran parte tranquilla, senza variazioni significative. Diverso invece il discorso per domenica 12 aprile, quando si faranno sentire i primi effetti del peggioramento: torneranno le piogge al Nord-Ovest e in Sardegna e si assisterà a un rinforzo dei venti meridionali, segnale di un cambio di scenario più evidente.

Le temperature minime di oggi, venerdì 10 aprile 2026:

+4°C a L’Aquila

a L’Aquila +5°C a Norcia

a Norcia +6°C a Pescara, Treviso

a Pescara, Treviso +7°C a Catania, Lamezia Terme, Pisa, Potenza, Roma, Udine

a Catania, Lamezia Terme, Pisa, Potenza, Roma, Udine +8°C a Ancona, Bologna, Brindisi, Cervia, Cuneo, Grosseto, Parma, Venezia, Verona

a Ancona, Bologna, Brindisi, Cervia, Cuneo, Grosseto, Parma, Venezia, Verona +9°C a Cagliari, Campobasso, Firenze, Novara, Rimini, Trapani

a Cagliari, Campobasso, Firenze, Novara, Rimini, Trapani +10°C a Bari, Bergamo, Brescia, Crotone, Foggia, Napoli

a Bari, Bergamo, Brescia, Crotone, Foggia, Napoli +11°C a Milano, Lecce, Termoli

a Milano, Lecce, Termoli +12°C a Palermo, Pantelleria, Torino

a Palermo, Pantelleria, Torino +13°C a Alghero, Genova

a Alghero, Genova +14°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +15°C a Aosta, Lampedusa, Olbia

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