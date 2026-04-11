Meteo, le temperature minime di oggi 11 Aprile: +2°C a L’Aquila

L’Italia continua a godere di condizioni di tempo stabile anche oggi, 11 aprile, con cieli in prevalenza sereni e temperature superiori alla media stagionale. Una fase che regala un clima quasi primaverile avanzato su gran parte del Paese. A partire da domenica 12 aprile, però, si inizieranno a vedere i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità. Il motivo è da ricercare nel progressivo indebolimento dell’alta pressione, dovuto all’arrivo di un fronte instabile atlantico sulle regioni del Nord-Ovest e all’avvicinamento di un vortice ciclonico dal Nord Africa verso la Sardegna. Un’evoluzione che segna l’inizio di una fase più dinamica, tipica della primavera, con un tempo destinato a diventare via via meno stabile.

Le temperature minime di oggi, sabato 11 aprile 2026:

+2°C a L’Aquila

a L’Aquila +6°C a Lamezia Terme, Norcia

a Lamezia Terme, Norcia +7°C a Alghero, Aosta, Treviso

a Alghero, Aosta, Treviso +8°C a Bolzano, Catania, Firenze, Pisa, Roma, Udine, Verona

a Bolzano, Catania, Firenze, Pisa, Roma, Udine, Verona +9°C a Bologna, Brescia, Cagliari, Grosseto, Pescara, Piacenza, Venezia, Viterbo

a Bologna, Brescia, Cagliari, Grosseto, Pescara, Piacenza, Venezia, Viterbo +10°C a Bergamo, Foggia, Novara, Potenza, Rimini

a Bergamo, Foggia, Novara, Potenza, Rimini +11°C a Bari, Cervia, Lecce, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Trapani

a Bari, Cervia, Lecce, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Trapani +12°C a Ancona, Crotone, Cuneo, Genova, Olbia, Padova, Pantelleria

a Ancona, Crotone, Cuneo, Genova, Olbia, Padova, Pantelleria +13°C a Brindisi, Lecce, Torino

a Brindisi, Lecce, Torino +14°C a Reggio Calabria, Rieti

a Reggio Calabria, Rieti +15°C a Albenga

a Albenga +16°C a Lampedusa

a Lampedusa +17°C a Palermo

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