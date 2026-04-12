Meteo, le temperature minime di oggi 12 Aprile: +2°C a Cascia

Nel corso di questo secondo weekend di aprile, l’alta pressione inizia a perdere forza sull’Italia, aprendo la strada a un cambiamento del tempo. Il motivo è legato all’azione di due sistemi ciclonici che stanno influenzando lo scenario europeo e mediterraneo. Il primo è posizionato tra il Nord Atlantico e l’Europa nord-occidentale: la perturbazione associata si muove verso la Scandinavia, sfiorando solo marginalmente le regioni di Nord-Ovest. Più importante, però, è il secondo vortice, attualmente in evoluzione tra Marocco e Algeria, che nelle prossime 24-36 ore tenderà a risalire verso il Mediterraneo centro-occidentale. Sarà proprio questa struttura a determinare un nuovo peggioramento del tempo, atteso nel corso della prossima settimana.

Le temperature minime di oggi, domenica 12 aprile 2026:

+2°C a Cascia

a Cascia +3°C a L’Aquila

a L’Aquila +5°C a Belluno

a Belluno +6°C a Norcia

a Norcia +7°C a Verona

a Verona +8°C a Bolzano, Grosseto, Piacenza, Roma, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia

a Bolzano, Grosseto, Piacenza, Roma, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia +9°C a Aosta, Firenze, Perugia, Pisa, Rimini, Viterbo

a Aosta, Firenze, Perugia, Pisa, Rimini, Viterbo +10°C a Brescia, Campobasso, Novara, Potenza

a Brescia, Campobasso, Novara, Potenza +11°C a Albenga, Asti, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova

a Albenga, Asti, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova +12°C a Bari, Cervia, Parma, Pescara, Trento

a Bari, Cervia, Parma, Pescara, Trento +13°C a Crotone, Lecce, Reggio Calabria, Torino, Trapani

a Crotone, Lecce, Reggio Calabria, Torino, Trapani +14°C a Alghero, Ancona, Brindisi, Genova, Olbia, Palermo

a Alghero, Ancona, Brindisi, Genova, Olbia, Palermo +16°C a Cagliari

a Cagliari +18°C a Lampedusa

a Lampedusa +21°C a Pantelleria

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